А. Лукашенко журналистке ВВС: Вы говорите, что выборы нечестные - факты на стол!

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - ответил на обвинения в нелегитимности последних президентских выборов, передает корреспондент БелТА.



"Вы говорите о честных выборах. Я уже сказал - не вам говорить и не Америке. Вы показали, "как надо проводить выборы". Позор, да и только. Вы говорите: "Выборы нечестные". Факты на стол, мы прямо сейчас их разберем. На основании чего вы говорите, что у нас выборы нечестные?", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистки ВВС.



Александр Лукашенко отметил, что оппозиция определила итоги выборов еще за два месяца до дня голосования: в обществе распространялись лозунги о 3 %.



"И вы говорите о легитимности и честности?", - задал вопрос белорусский лидер.



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