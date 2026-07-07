Агрохолдинги, укрупнение Дрибинского района - Лукашенко провел совещание по Могилевской области

7 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Речь шла о жизненных темах для востока страны.

Обсуждали перспективу двух агрохолдингов, укрупнение Дрибинского района. Но получилось куда шире - не только о показателях, но и о людях, которые работают на этой земле.

Концептуально предложения правительства и губернатора поддержаны Александром Лукашенко. С важной ремаркой от Президента - минимизировать все проблемы для местных жителей.

Совещание по вопросам развития Могилевской области

По возвращению из зарубежных командировок Президента всегда ждет и большой пакет документов на столе, и разбор накопившихся внутренних вопросов. 7 июля - полное погружение в проблематику Могилевской области. В родных местах Александр Лукашенко бывает часто, поэтому обсуждается максимальная конкретика.

В этот раз речь о перспективах "Агропромышленного холдинга" и "Купаловского", которые работают под крылом Управделами. А это 3 промышленных и с десяток сельхозпредприятий.

"Общая картина по этим комплексам позитивная. В предприятия вливают немало инвестиций (за полтора года вложили более 200 млн рублей). Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. То, что мы создаем в Шкловском и других районах, будет работать на всю страну, если это нужно. На районы точно, - подчеркнул глава государства. - Если говорить о холдингах, то в прошлом году выручка выросла на 17 %, прибыль - на треть, экспорт - на 20 %, удой на корову приближается к 7,5 тыс. кг молока. Это хорошие показатели, но не показатели эффективности: это не прибыль, не рентабельность, не огромные деньги на счетах".

Вместе с тем есть вопросы по работе конкретных предприятий, где производство отдельных видов продукции держится на уровне 93-98 %. "Я хочу сказать, что средняя температура по госпиталю нормальная, но на отдельных предприятиях - увы", - отметил Президент.

Глава государства обозначил ряд других вопросов, которые его настораживают. В частности, в агрохолдинге "Купаловское" падеж крупного рогатого скота увеличился на 25 %.

Т. е. на каждого в холдинге - "Новогородищенское", "Любиничи-Агро" и "Большие Славени" - смотрят внимательно и персонально. Не без проблем. Хотя Президенту было обещано навести идеальный порядок в "Купаловском" и претворить в жизнь антикризисный план.

Лукашенко: В холдинге дисциплины нет

"Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет: оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, иногда и скот без воды", - констатировал он.

Президент отметил, что местные органы власти не против принять эти предприятия обратно в свое ведение. Дело в том, что руководители на месте лучше понимают потребности района, могут более оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организаций. "Я не вижу большой проблемы, чтобы эти хозяйства были переданы в коммунальную собственность", - сказал Александр Лукашенко.

Назаров о решениях по ситуации в АПК Могилевской области

Никто не спорит, что работа в холдинге с Управделами дала толчок для этих аграрных предприятий. Финансовая помощь (а инвестировали 200 млн руб.) была очень кстати. Есть хорошая материальная база, техника, земли, люди. Но дальше предлагают отпустить их все-таки в самостоятельное плавание. Сейчас для них это будет лучшим решением - учитывают обстоятельства и идут от земли.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента:

"Управляющие компании холдингов так и не смогли обеспечить в полной мере формирование единой производственной, финансовой, инвестиционной политики, в том числе участие в централизованной закупке сырья, материалов и комплектующих, продаже готовой продукции, организации маркетинговой, логистической и иной деятельности. Кроме того, функции управляющих компаний зачастую дублируют соответствующие функции управлений по сельскому хозяйству райисполкомов (в части контроля технологии, сбора оперативной, отчетной информации). Поэтому абсолютно логично, что в целях выстраивания наиболее оптимальной и эффективной системы управления предприятиями предлагается передать безвозмездно из республиканской собственности акции организаций - участников холдингов в коммунальную собственность".

Александр Лукашенко по этому поводу обратил внимание, что неоднократно указывал управляющему делами Президента на целесообразность именно такого решения в сложившейся с данными агрохолдингами ситуации.

"Я убеждал месяца два Юрия Викторовича. Он: "Мы деньги туда вложили, это мое". Настоящий кулак, я его кулаком называю. Какая разница, говорю, ты высшее должностное лицо, представитель Президента. Для меня вся страна, все предприятия одинаковы. Ну, твое - не твое, на месте виднее. Вот видите, наконец-то убедил - признает, что хозяйства будут управляться председателем райисполкома, как это положено", - сказал глава государства.

Шкловский район должен быть образцом для других

Ответственность за проекты в Шкловском районе в силе, доведут до ума. Модернизированы животноводческие комплексы, комбикормовый завод, агросервис, сельхозхимия, ПМК, дорожные предприятия. Шкловский район должен быть образцом для других. Строится там и молокоперерабатывающий завод. В свое время решение об объединении в агрохолдинги принималось, чтобы обеспечить прочную сырьевую базу для этой переработки. Мощности - 300 т молока в сутки. Завершить должны к 7 ноября.

Что касается "Купаловского", первоначальная задумка была в том, чтобы организовать его по аналогии с агрокомбинатом "Дзержинский". "Вроде бы, можно было сделать. Но так - ни шатко, ни валко делали", - охарактеризовал проделанную работу Президент. Были, по его словам, и кадровые ошибки. Вместо того чтобы взять несколько толковых управленцев из "Дзержинского" и перевести на руководящие позиции в "Купаловском", где они повторили бы успешный опыт, на эти позиции поставили других людей.

"В контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроена. Что делать? - задал резонный вопрос глава государства. - Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Горецкий, Шкловский, Белыничский, Круглянский, Могилевский районы, вся та восточная коса - это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области, Исаченко (председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко - прим. ред.) не повержен, как Берлин в 1945-м".

Президент также подчеркнул, что хозяйства, входящие в агрохолдинги Управделами, высказывают желание перейти к автономной работе. "Могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут. Коль не получилось, пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко - в Шклов на новый молокозавод, мясо - в Могилев на мясокомбинат, лен (это льноводческие хозяйства) - на модернизированный льнозавод в Шклове", - подчеркнул глава государства.

Технологическая дисциплина, порядок на земле и финансовая стабильность сельхозпредприятий - зона ответственности именно районной вертикали. Так что выход из холдинга в случае с Купаловским позволит укрепить влияние местных органов власти на ситуацию в АПК.

Президент: Дрибинскому району быть!

Еще одной темой совещания стали предложения по укрупнению Дрибинского района. Один из самых маленьких в стране. Президент был там в марте. Есть идея еще активнее развивать там мясное животноводство - герефордскую породу. Предлагают включить в его состав земли сельхозорганизаций Могилевского, Горецкого и Чаусского районов.

Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района.

По итогам разговора принципиальное решение принято с важной ремаркой от Президента - минимизировать все проблемы для местных жителей. Изменение административных границ затронет 27 населенных пунктов с населением под тысячу человек - не должно стать никаким социальным шоком.

После укрупнения на территории Дрибинского района будут дополнительно образованы новые субъекты хозяйствования. Будет уже не 3 хозяйства, а 5 сельхозпредприятий.

"Агромашсервис" зайдет и будет хозяйствовать на земле. Предприятие будет работать уже на территории Дрибинского района, но на землях Чаусского, которые мы передаем. Создаем предприятие "Заря-Агро", которое будет работать в Дрибинском районе, но земли будут Чаусского и Могилевского районов. Наше племобъединение, расширение производства племенных быков мясных пород, - мы им дополнительно выделяем до 2 тыс. га земли плюс строительство комплекса за счет земель Дрибинского района, плюс земли Могилевского района. "Горецкий элеватор" будет расширять свои площади и присутствие", - рассказал Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома про масштаб предстоящих изменений.

Можно было, как говорится, не дергаться, оставить все как есть. Но эти решения нужны, чтобы подстегнуть развитие территорий, таких далеких от центра. Подстегнуть экономику, улучшить комфорт жизни. Изначально Александр Лукашенко призывал чиновников руководствоваться медицинским принципом - не навреди. Прислушаться к людям и понять, что будет полезно для этих мест. За линиями на карте местности порой целые судьбы и будущее всего региона.