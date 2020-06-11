Активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. Президент одобрил подходы правительства

Работники социальной сферы получат право одними из первых претендовать на выделение арендных квартир. Развитие этого сегмента жилья сегодня обсудили во Дворце Независимости.





Президент потребовал нарастить темпы строительства арендных домов для бюджетников

Новые подходы закрепят в постановлении правительства. Александр Лукашенко поддержал новации.

Вообще получить квартиру из государственного жилфонда могут все граждане из категории нуждающихся. Но первоочередное право за судьями, прокурорскими работниками, молодыми специалистами и другими категориями. Новый документ дополнит этот перечень медицинскими, педагогическими, творческими и работниками культуры.

Получить арендное жилье можно будет, толькозаключив контракт на 5 лет