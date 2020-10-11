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Акценты, сделанные президентом Беларуси, на совещании по актуальным вопросам
Не поддаваться хаосу, провокациям извне, сохранить порядок в стране и думать о будущем! Так можем сформулировать главные идеи, озвученные президентом на совещании по актуальным вопросам. Что актуально сегодня - это наша безопасность по всем фронтам, работа экономики, от которой зависит наше благосостояние. А уж тем более, надо быть начеку на пороге второй коронавирусной волны. И, конечно, при всем при этом как бы ни было сложно - не останавливаться в развитии. К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Сегодня уже понятно, что революционные сценарии в Беларуси провалились. Значит, сообща выдержим и вот это вот все.
Какими были акценты белорусского лидера на пятничной встрече - спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус (видео).
"2020-й, остановись!". Примерно так шутят в социальных сетях, когда очередная новость заставляет наши глаза лезть на лоб. Хотя казалось, после того как на старте года коронавирус парализовал планету, удивиться больше мы уже не сможем.
Ведущий: Это вы про то, что у нас происходит или на внешнем контуре?
Я бы не стала смотреть на то, что происходит в мире и у нас, по отдельности. Мы очень тесно, больше чем кажется, вплетены в канву планетарных событий. Сам по себе COVID стал спусковым крючком для социального недовольства во многих государствах. Посмотрите хотя бы на протесты в благополучной еврозоне. Даже не говорю про тлеющий украинский конфликт и ближний Восток - все как-то привыкли. Плюс к этому заискрил Нагорный Карабах. Не с нуля: понятно, что это был спящий вулкан. А пандемия и выборы вместе - вообще гремучая смесь. В тонусе Таджикистан и Молдова, где президентская кампания, и Грузия, где парламентская на носу. Кыргызстан вряд ли может похвастаться кавказским темпераментом, но в третий раз там именем революции делят власть. И везде чувствуется рука внешних акторов. Беларусь должна была тоже стать звеном "горячей" цепочки.
Помните, как президент предупреждал: до выборов будет интересно, после выборов - еще интереснее. Многие восприняли это как фигуру речи. Но за этой фразой - серьезный анализ информации, поступающей по разным каналам. Сценарий "цветной революции" в Беларуси сорван, ситуация под контролем. А к хождениям по выходным мы как-то уже попривыкли. Усыпить бдительность технологиями протеста не получится. Желание взорвать обстановку получило серьезный отпор, но никуда не исчезло.
Ведущий: То и дело звучит, что надо жестче, настырнее, мощнее…
Да, и это опасная дорожка! Ведь от уличных бродилок до хаоса и крови порой один шаг! Минчан, которые просто требуют навести порядок, президент просит потерпеть и заверил: на все будет адекватно реагировать. Люди просто устали от этой уличной демократии. Оказалось, это коллапс на дорогах и тревога за детей, невозможность спокойно жить и передвигаться.
Ведущий: Тем, кто занимается реальным делом, не до уличных акций…
Потому что понимают: электоральный пыл остынет - экономика останется. И заметьте, несмотря на испытание пандемией, выборами и протестами, страна работает!
И тут никаких особых секретов нет. Что сделано за прошедшие годы? Выстроена четкая система госуправления, которая незаметна при обычном жизненном раскладе и воспринимается как должное, а вот при стресс-тесте неважно - это пандемия или инъекции хаоса, понятно, что вертикаль действует эффективно!
Сделать страну лучше без революций! Это возможно. Кыргызстану, где меняют руководителей, как перчатки, даже три такие не помогли стать Сингапуром. У нас уже заработали диалоговые площадки по поправкам в основной закон, но, смотрите шире, это, конечно, разговор о том, какой быть Беларуси.
То есть, что говорит президент? Как будем жить дальше - будем обсуждать все вместе, без заграничных помощников, без подстрекательств и провокаций. Слышать готовы всех. Всех, кто готов работать на созидание.
Ведущий: На этой встрече, как мы знаем, прозвучали вполне определенные сигналы тем, кто в ответе за, так скажем, идеологический стержень...
За идеологический стержень в хорошем смысле этого слова и имидж, я бы сказала. Это Минобразования, профсоюзы, дипломаты и СМИ. Если в двух словах, меседж президента звучит четко: активная позиция. Оказалось, под таким сильным внешним политическим, экономическим и информационным давлением нужно не спать под плинтусом, а отстаивать страну и правду.
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