Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства. В документе предусмотрен ряд обновленных подходов к подготовке руководящих кадров, установлены этапы формирования и виды образовательных программ. В целях повышения мотивации молодежи к обучению увеличен размер стипендий. Предусматриваются меры по привлечению к преподавательской деятельности лучших кадров в сфере госуправления.