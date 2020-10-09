Актуальные вопросы безопасности и развития Беларуси обсудили во Дворце Независимости

Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Такое заявление наш президент сделал сегодня на совещании по актуальным вопросам. Ситуация на внешнем контуре спокойствия не добавляет.

В очередной раз Александр Лукашенко прошелся по болевым точкам мировой повестки и их влияния на Беларусь. Попытки развернуть сценарии революции у нас провалились. Но расслабляться нельзя. На первом плане поддержание правопорядка и защита законопослушных граждан. Ситуация под контролем, но деструктивность уличных шествий по выходным очевидна. На повестке, конечно, и экономические вопросы. Еще не успели вздохнуть свободно после первой волны коронавируса, как стоим на пороге второй. Четкая система управления позволила Беларуси пройти непростой период. Пройти под шквалом критики. Но справились!

В таком же конструктивном ключе намерены работать и дальше, адекватно реагируя на вирусную угрозу и думая об экономических интересах. Итак, главное у Натальи Бреус.

Даже состав участников этой встречи показательный - от верхушки правительства, администрации лидера до топов силового блока и руководителей регионов. Было изначально понятно - президент настроен серьезно.

Ситуация на внешнем контуре нашей страны только ухудшилась

По сути, это продолжение разговора, который состоялся с политическим активом.

Тогда Александр Лукашенко разложил по полочкам все попытки, длившиеся не один год, реализовать в стране революционные сценарии. Они провалились. Для многих звучавшее от президента тогда стало откровением, а кто-то иронично вспомнил о "мировой закулисе".

Но уже сегодня очевидно, как тесно Беларусь вплетена в канву планетарных событий, которые нас удивляют в последние недели и месяцы.

Звучало, что просто не будет, но чтобы прямо так, мы явно не ожидали. Помимо тлеющего украинского конфликта и вспыхивающего Ближнего Востока, заискрил Нагорный Карабах. Очередная новая революция в Кыргызстане, третья. И везде налицо управление конфликтами извне. Беларусь должна была тоже стать звеном этой горячей цепочки. Но нет!

А. Лукашенко: Нам не следует проводить параллели с Кыргызстаном

Еще одна причина, почему в Беларуси невозможны такие события, которые произошли в Кыргызстане, - это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений.







А. Лукашенко о второй волне коронавируса: общество должно осознавать свою ответственность

Конечно, без COVID было бы куда проще. Кажется, эта пандемия перевернула умы и планету. И уже все меньше вопросов о том, чего в новом вирусе больше - медицины или политики. Да, это эпидемическая угроза, но для многих стран еврозоны коронавирус и локдаун стал ширмой для экономических и социальных проблем. В Беларуси четко выстроенная вертикаль власти смогла справиться с первой волной COVID.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость на персональном уровне соблюдать меры профилактики, выполнять рекомендации врачей, придерживаться правил гигиены и социального дистанцирования.

Сорвав сценарий цветной революции, государство держит ситуацию в стране под контролем

Бурление улиц уж точно медицинского оптимизма не добавляет. Парадокс, но тех, кто еще вчера критиковал власть за нежелание запирать страну и людей на замок, сегодня не смущает отсутствие дистанции и мер защиты в толпе на проспектах. Да, протестная активность пошла на спад, но самоуспокаиваться рано - стремление сломать страну никуда не исчезло.

А. Лукашенко о новой тактике уличных протестов: Деструктивность этого движения налицо

"Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался - заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", - сказал Александр Лукашенко. В то же время он заметил, что государственные структуры уже настолько привыкли к уличным акциям, что уже перестали к ним серьезно относиться.

"Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого - мы их видим. Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", - заявил Президент. - Происходит постоянная смена тактики. Молодежь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте политзаключенных на Окрестино, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее. Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв".

Новые подробности о выезде Тихановской в Литву

Могла, но не стала той самой сакральной жертвой. Этот сценарий мог оказаться правдой жизни для госпожи Тихановской. А что - в революционном запале все средства идут в ход. Помогли, успели вовремя вывезти в Литву.

"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас", - сказал глава государства. Александр Лукашенко рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером председателя КГБ Валерия Вакульчика (впоследствии он был назначен госсекретарем Совета безопасности) и поручил ему "снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции". В противном случае произошла бы беда, заявил Президент. "Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб", - раскрыл подробности операции Александр Лукашенко. "50 иностранных журналистов туда свезли вместе с Тихановской и другими. В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД: его насторожило, что в одном доме собрали столько людей". По словам Президента, к операции по предотвращению преступления были привлечены 120 силовиков. "Замысел был поджечь штаб и обвинить власть", - пояснил он. На следующий день, рассказал глава государства, Светлана Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем Юрий Караев доложил президенту. "Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо Вам", - плакала на шее. Вывезли. Одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры. "Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете, добавил Президент. "Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, это было ее желание".

"Устали от этой уличной демократии". Все чаще такие слова можно услышать от минчан в преддверии выходных. Оказалось, это пробки, беспокойство за детей, невозможность спокойно жить и передвигаться. Таких "глашатаев перемен" конструктивной силой не назовешь. От уличных бродилок до хаоса порой один шаг.





А. Лукашенко о новой тактике уличных протестов: деструктивность этого движения налицо

"Деструктивность этого уличного движения налицо. Сегодня они про диалог, а сами настаивают на заведомо невыполнимых требованиях", - отметил Президент. Глава государства констатировал, что протестующие называют свои демонстрации мирными, но одновременно занимаются травлей сторонников власти, угрожают госслужащим, военным и их семьям расправами. "Многие люди просто требуют жестоко навести порядок. Я хочу успокоить их: в этой жестокости, даже жесткости сегодня нет необходимости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована. Страну нужно сохранить, если мы не хотим того, что происходит по периметру, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому лишней, неадекватной жестокости не надо. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть".

Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, власть обязана выполнить этот наказ народа

"Ратуют за благополучие - там где-то далеко за горизонтом, но сегодня предложения оппонентов власти звучат как нельзя деструктивно - не работать, не платить. Обрушим экономику, а там заживем. Фейков море - от того, что происходит на предприятиях (мол, бастуют все) до действий силовиков. МВД то и дело выводит на чистую воду фейкоделов.

Александр Лукашенко также отметил работу силовиков, которые, по его словам, "при всех недостатках на провокации не поддались". "Правоохранительные органы научились работать (у нас же такого никогда не было), адаптировались к этой ситуации, сохраняют выдержку, спокойствие, а где надо - и разумную гибкость. Тем не менее, органам правопорядка прежде всего следует защитить законопослушных граждан. Ни в коем случае законопослушные люди не должны предъявить нам претензии. И я в этом плане жду от силовиков четкого, адекватного реагирования: любое нарушение нужно пресекать. Тем более недопустимо, когда радикальная часть митингующих начинает забрасывать камнями, брусчаткой, палками наших военнослужащих", - подчеркнул глава государства. - У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, мы обязаны выполнить этот наказ народа, - сказал Александр Лукашенко. - Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси".

Надо дать людям четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси

Вполне конкретные месседжи звучат для тех, кто отвечает за воспитание, информирование и, скажем так, идеологический стержень. И вот тут министерства и общественные организации должны быть не сторонними наблюдателями, а занимать активную позицию. Вот студентов легко подбить на любой кипиш. Президент спросит просто - куда смотрит Минобразования?

Президент: Недорабатывают ректоры вузов

Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам".



Глава государства высказался о работе профсоюзов

Отдельно Александр Лукашенко остановится на работе профсоюзов. Глава государства ориентирует их на конкретные дела - от мониторинга цен до вопросов ЖКХ. Заниматься тем, что волнует людей и без политики.

"В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус, - заметил президент. - Нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом".

Президент указал на недостатки в работе СМИ и в кадровой политике

Да, реалии наших дней таковы, что свою позицию нужно отстаивать активно, четко и аргументированно. На кону - информационный суверенитет. Не опускаться до фейков, наоборот - разоблачать ворох неправды, которой заполнены медиаресурсы и социальные сети. Настойчивая информационная политика должна быть и в интернете, и в СМИ. Президент потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных СМИ.

"Контроль в этом плане Администрацией Президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно, - подчеркнул президент. - Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть "памяркоўнай", как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины".

Про роль МИД и посольств: Нужно четко заявлять о себе и жестко отстаивать свои права

Четко заявлять о себе, отстаивать свои права на международном поле. Именно так должны работать дипломаты. "Беззубая" политика сегодня пользы не даст.

"К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки, - отметил глава государства. - Я вижу, что Министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины". "Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Вполне недвусмысленно президент говорит о кадровой политике. Надо видеть инициативных людей с активной жизненной и государственной позицией. "Переобувшихся" хватило в разных сферах. Надежность, патриотизм, преданность государственным идеям в цене! Именно такие люди способны стать созидательной силой.

"Некоторые говорят, что страна должна вернуться в русло созидания. Успокойтесь, никакой разбалансированности в стране нет. Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию: это наиважнейший вопрос президента, - заявил Александр Лукашенко. - И на селе, и в малых и в средних городах, и в областных центрах, и в Минске люди работают. Никто из вас сейчас не встанет и не скажет, что где-то не работает предприятие. При всех тяжелейших сложностях, которые приходят к нам извне, тем не менее, крутимся, вертимся, выкручиваемся".

Результат выстроенной за годы независимости системы госуправления - все социальные институты работают исправно

Несмотря на испытание пандемией, выборами и протестами, страна работает! Тем, кто убирает хлеб, учит детей, лечит пациентов, готовится к зимнему отопительному сезону - не до уличных акций. Они занимаются реальными делами. Электоральный пыл остынет - экономика останется.

"Сегодня все социальные институты работают исправно, без сбоев. И это в первую очередь результат работы выстроенной за годы независимости системы государственного управления. Несмотря на глобальные шоки, экономика сохраняет устойчивость, выполняет обязательства как внешние долговые, так и социальные. И даже находит новые возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала. Главное - обеспечить достойный уровень жизни населения. При всех проблемах, которые я перечислил, главное - экономика".

Время все расставит на свои места. Но точно одно: тех, кто сделал выбор в поддержку нынешнего белорусского курса, большинство.

Диалоговые площадки в регионах помогут в обсуждении предложений по конституции: какой быть нашей стране в будущем - решать только нам самим! Свою работу начали диалоговые площадки для обсуждения вопросов конституционной реформы, а также перспектив развития государства в целом и регионов в частности. Организовать такие было поручением лидера. Уже сейчас даже в рамках действующего основного закона постепенно часть президентских полномочий "уходит" правительству и губернаторам.

Над поправками в конституцию будут работать все созидательные силы общества

"Сегодня парламент собирает предложения по конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей, - отметил белорусский лидер. - Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы - конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы - мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества".

Беларусь готовится к Всебелорусскому народному собранию

Александр Лукашенко также подчеркнул важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы.





А. Лукашенко: Внутренняя стабильность - гарантия выживания Беларуси

"Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят", Он обратил внимание на то, что еще на этапе предвыборной кампании предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми столкнется страна. "Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали - президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил: пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Актуальные вопросы безопасности и развития