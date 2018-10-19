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Актуальные задачи Администрации Президента накануне обсудили во Дворце Независимости
Справедливость, идеология, дисциплина и кадры. Актуальные задачи Администрации Президента накануне обсудили во Дворце Независимости. В зоне ответственности главного политического штаба страны - совершенствование кадровой политики на всех уровнях, дисциплина и контроль за выполнением решений и поручений Главы государства. Здесь Администрация должна быть своеобразным фильтром и экспертным центром, работающим в связке с правительством. Но в любом случае, основным критерием любого решения представителей власти была и остается справедливость. С подробностями - Ольга Макей.
Два десятка специалистов, за каждым - особое направление и каждый из них профессионал в своей отрасли. Помощники Президента, главы управлений и руководство Администрации. Все вместе - экспертный центр, который отвечает за самый широкий спектр вопросов. Можно даже сказать - за весь. Но с особым акцентом. Не дублировать полномочия, а быть своеобразным фильтром важных государственных решений - вот истинная задача политического штаба современного государства.
Политика, экономика, социальные вопросы. Специалисты Администрации обязаны разбираться во всем. Ведь сталкиваются c деталями ежедневно: к примеру, на приемах граждан.
Не только слышать, но и решать проблемы. Гибко реагируя на вызовы времени. Такова задача. Идеологам и помощникам в регионах приходится работать еще активнее.
Важнейшая задача - совершенствование кадровой политики. В этом вопросе - Администрация должна быть локомотивом. Сделано многое, но уровнем подбора специалистов Глава государства доволен не всегда. Президент обращает внимание и на исполнительскую дисциплину. Все решения Главы государства должны быть на контроле и выполняться. От этого ведь зависит управляемость в государстве.
Большие ожидания и от командной работы главного политического блока с обновленным составом правительства. Задача экспертного центра - анализ каждого документа, претендующего попасть на стол Президенту.
Встречи в таком формате с политическим штабом будут продолжены. И для Главы государства это хорошая возможность детально обсудить самые актуальные вопросы и получать обратную связь из каждого региона страны. Кстати, уже сегодня, как нам рассказали в пресс-службе, Александр Лукашенко отправится на запад Беларуси. Предстоит рабочая поездка в Гродно.
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