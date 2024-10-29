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Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа победившим Президентом США
Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске назвал Дональда Трампа победившим Президентом США, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в Беларуси уважительно относятся к истории социалистического движения и не отказались от нее, хотя в мире были и есть разные точки зрения насчет социализма.
"Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 90-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения... Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, Президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка. Он ярый капиталист, Трамп, миллиардер", - сказал Александр Лукашенко.
Фото ТАСС
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