Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа победившим Президентом США

Глава государства отметил, что в Беларуси уважительно относятся к истории социалистического движения и не отказались от нее, хотя в мире были и есть разные точки зрения насчет социализма.

"Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 90-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения... Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, Президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка. Он ярый капиталист, Трамп, миллиардер", - сказал Александр Лукашенко.