Александр Лукашенко: Беларусь всегда открыта для сотрудничества с российскими регионами

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь всегда открыта для сотрудничества с российскими регионами. О взаимодействии по союзной линии шла речь во Дворце Независимости.

Встреча Президента с главой Республики Алтай

Продолжается большая работа по развитию связей с каждым субъектом Федерации. 29 октября Александр Лукашенко провел встречу с главой Республики Алтай. Это живописный горный край на юге Сибири. С ним пока объемы торговли небольшие, но есть немало возможностей для расширения экономических контактов. У Андрея Турчака была насыщенная программа в Минске: посещение фармпредприятий и производств коммунальной, дорожной, лесозаготовительной техники. Беларусь готова предложить партнерам самую широкую линейку машин. Прежде глава региона руководил Псковской областью, так что хорошо знает возможности нашей страны.

Лукашенко подтвердил приверженность союзническим отношениям с Россией

"Хорошо знаю географически, исторически ваш край. Ни разу, правда, не был, хотя Президент России меня несколько раз приглашал. Говорит, давай съездим, покажу тебе красоту. В России красот таких огромное количество. Южная часть Сибири - очень интересный край, туристическое направление - интересует наших людей", - отметил глава государства.

Президент отметил, что россияне все чаще выбирают белорусское направление для туристических поездок.

"Мы на первом месте в этом огромном Евразийском регионе по поездкам россиян. Мы очень рады этому. Рады не только экономически, что там деньги - россияне ж бедные не приезжают, они - богатые. Но мы рады, что россияне увидели наконец-то, что препятствий в Беларуси никаких нет. Язык один, барьеров никаких нет. Приезжают сюда как домой. А белорусы, естественно, встречают россиян с большим уважением. Не важно, какой национальности, россиянин - это свой человек", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Это наша политика. В этом вы можете быть уверены. Даже в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция (тут разговоры разные вокруг), я сказал однозначно, что мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом. Если что-то сможем сделать, мы сделаем, в том числе и для вашего, казалось бы, географически далекого края", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заверил Андрея Турчака, что белорусская сторона готова развивать сотрудничество по тем направлениям, которые будут интересны Республике Алтай: "Если вы что-то интересное в Беларуси найдете, вы скажите. Мы всегда будем готовы вам помочь в сельском хозяйстве, в машиностроительной сфере".

Глава государства напомнил, что на днях на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым как раз говорил о необходимости возродить советский опыт, когда за Беларусью была закреплена своя зона ответственности по обеспечению ряда российских регионов и городов. "Ленинград, Калининградская область, Московский регион в советские времена, не говоря о Брянской, Смоленской и Псковской областях, - это была наша зона ответственности. Мы готовы к этому вернуться и более серьезно взять на себя груз сотрудничества, - сказал Президент. - Естественно, Москва - огромный мегаполис, тут бы нам не надорваться, я боюсь уже говорить. Но у нас неплохие отношения с Москвой в том числе. А эти регионы (соседние с Беларусью. - Прим. ред.) - это наши регионы. Мы всегда были открыты. Более того, соседей не выбирают".

Андрей Турчак, глава Республики Алтай (Россия):

"Невзирая на тысячи километров, которые нас сейчас разделяют, на самом деле это все очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Мы вчера провели достаточно насыщенный день, познакомились с целым рядом ваших предприятий, которые имеют одни из лучших в мире компетенций - это и "Белмедпрепараты", это и "АМКОДОР", известный своей техникой, это и компания по производству беспилотных летательных аппаратов, включая и гражданское направление, и направление производства вооружения и военной техники. Для меня это было очень тоже полезно".

Минск готов укреплять связи в самых разных сферах, сейчас главным образом упор на АПК и туризм. Договорились проработать возможность организации прямого авиасообщения между Минском и Горно-Алтайском.

Андрей Турчак, глава Республики Алтай (Россия):

"Это первый шаг, который мы сделали для того, чтобы эти тысячи километров превратились в 5 часов максимум, и для развития наших торгово-экономических связей, и для развития туристических обменов. Республика Беларусь имеет огромную компетенцию в санаторно-курортной отрасли. Договорились о том, что наша страна подберет соответствующие участки для строительства санатория на территории нашей горной республики с учетом того, что 70 % нашего населения проживает в сельской местности. Естественно, у нас 2 точки опоры - это туризм и сельское хозяйство. Те компетенции, которые в сфере ОПК наработаны годами в Беларуси, они могут быть нам очень полезными. У нас существует площадка агропарка "Амза", на которой мы предложили белорусской стране реализовать проект по созданию агроагрегатора."

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Республикой Алтай

На переговорах в правительстве состоялось детальное рассмотрение взаимовыгодных проектов. Обсуждались поставки техники в регион.

Россиянам также интересна мясопереработка, производство фармпрепаратов на основе лекарственных трав и пантов марала (на территории Республики Алтай крупнейшее поголовье этих благородных оленей).