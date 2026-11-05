Александр Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС

Председатель ВНС Александр Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию Всебелорусского народного собрания. За активное участие в общественно-политической жизни государства медали удостоены делегаты всех семи созывов Всебелорусского народного собрания, а также те, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в стране.

Данное решение принято в знак признания их заслуг перед страной и в ознаменование 30-летия с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания.