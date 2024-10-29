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Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Помилованы 2 женщины и 29 мужчин. 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 - многодетные.
Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.
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