Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Помилованы 2 женщины и 29 мужчин. 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 - многодетные.