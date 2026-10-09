Александр Лукашенко: Потенциал СНГ далеко не исчерпан

СНГ - Содружество общей судьбы. Об этом заявил Президент Беларуси на саммите объединения. Александр Лукашенко отметил, что потенциал нашего Содружества не исчерпан.

"Нашу организацию всячески шельмовали, называя "геополитическим фантомом" и "мифом". Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик, - отметил глава государства. - В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее".

Александр Лукашенко констатировал, что несколько стран действительно воспользовались Содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного "развода".

В апреле 2027 года из СНГ де-юре выходит Молдова. "Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства. Полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в Договоре о зоне свободной торговли", - заметил глава государства.

Лукашенко: Решение Молдовы выйти из СНГ - недальновидное

В этой связи он призвал руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан этой страны не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. "Проще говоря, зачем терять то, что имеем", - отметил он.

"История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из СНГ. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего Содружества", - уверен белорусский лидер.

Также Президент отметит, что СНГ опирается на общую историю, культурное наследие и человеческие связи. Наша страна всегда выступала за единство в Содружестве, а также за интеграцию стран - участниц СНГ в мировую политику.

Президент о факторах укрепления Содружества

"Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений Глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и СНГ, - заметил белорусский лидер. - Их укреплению содействуют мощные факторы - заинтересованность сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности".

В этом контексте, уверен Александр Лукашенко, у СНГ есть преимущество: "Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи".

Глава государства отметил, что в белорусских, туркменских семьях и на постсоветском пространстве в целом по-прежнему хранят традиционные ценности, чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят к живущим в других странах Содружества родным и близким. А принимаемое на нынешнем саммите заявление призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной.

"Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ на старые и новые угрозы нашему единству, - уверен глава государства. - Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах Содружества".

Саммит СНГ в Туркменистане

Также стало известно, что три белорусских города станут столицами СНГ: Минск - молодежной, Молодечно - культурной, а Лида - туристической. Еще один исторический момент для объединения - в 2028 году председательство в организации примет Азербайджан (впервые). Следующий год за Узбекистаном. Уже после стартовала часть заседания в расширенном составе. К главам делегаций присоединились президент Ирана и представители международных организаций.