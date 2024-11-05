"Свою жизнь Вы посвятили преданному служению искусству. Благодаря удивительному таланту, женскому обаянию и неповторимому актерскому стилю Вы создали множество ярких, запоминающихся образов, покоривших зрителя, - говорится в поздравлении. - В Беларуси Вас ценят как замечательную актрису, чья деятельность способствует расширению и углублению культурных связей между нашими братскими народами".