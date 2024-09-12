Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником работников лесного хозяйства

Фото: belta.by

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником, об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Лесное хозяйство давно является значимой частью национальной экономики, а деревопереработка - весомой статьей экспорта. Благодаря вашему кропотливому труду белорусские леса - национальное достояние республики - рационально используются, бережно охраняются и эффективно восстанавливаются. В полной мере высокое профессиональное мастерство вы проявили в экстремальных условиях, возникших из-за прошедших ураганов. И даже в свой праздник многие из вас работают, устраняя последствия недавней стихии", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что работники лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности и впредь будут успешно справляться со всеми поставленными задачами, сохраняя и приумножая природное богатство страны, которое необходимо передать будущим поколениям.

Работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником.

Лесное хозяйство давно является значимой частью национальной экономики, а деревопереработка - весомой статьей экспорта.

Благодаря вашему кропотливому труду белорусские леса - национальное достояние республики - рационально используются, бережно охраняются и эффективно восстанавливаются.

В полной мере высокое профессиональное мастерство вы проявили в экстремальных условиях, возникших из-за прошедших ураганов. И даже в свой праздник многие из вас работают, устраняя последствия недавней стихии.

Убежден, что вы и впредь будете успешно справляться со всеми поставленными задачами, сохраняя и приумножая наше природное богатство, которое мы должны передать будущим поколениям.

Мира, благополучия и добра вам и вашим семьям.