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Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником работников лесного хозяйства
Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником, об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Лесное хозяйство давно является значимой частью национальной экономики, а деревопереработка - весомой статьей экспорта. Благодаря вашему кропотливому труду белорусские леса - национальное достояние республики - рационально используются, бережно охраняются и эффективно восстанавливаются. В полной мере высокое профессиональное мастерство вы проявили в экстремальных условиях, возникших из-за прошедших ураганов. И даже в свой праздник многие из вас работают, устраняя последствия недавней стихии", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что работники лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности и впредь будут успешно справляться со всеми поставленными задачами, сохраняя и приумножая природное богатство страны, которое необходимо передать будущим поколениям.
Работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником.
Лесное хозяйство давно является значимой частью национальной экономики, а деревопереработка - весомой статьей экспорта.
Благодаря вашему кропотливому труду белорусские леса - национальное достояние республики - рационально используются, бережно охраняются и эффективно восстанавливаются.
В полной мере высокое профессиональное мастерство вы проявили в экстремальных условиях, возникших из-за прошедших ураганов. И даже в свой праздник многие из вас работают, устраняя последствия недавней стихии.
Убежден, что вы и впредь будете успешно справляться со всеми поставленными задачами, сохраняя и приумножая наше природное богатство, которое мы должны передать будущим поколениям.
Мира, благополучия и добра вам и вашим семьям.
Александр Лукашенко, 15 сентября 2024 года.
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