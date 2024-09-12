Александр Лукашенко прибыл на фестиваль "Дожинки" в Корму

Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября принимает участие в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024", которые проходят в городском поселке Корма Гомельской области, сообщила БЕЛТА.

Главной частью праздника станет чествование передовиков уборочной кампании.

На фестивале свои народные подворья представили районы Гомельской области, в поселке оборудованы концертные и тематические площадки, выставка сельскохозяйственной и раритетной техники, торговые и ремесленные ряды и многое другое.