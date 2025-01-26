Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.

Лукашенко ответил на вопросы журналистов - смотрите здесь.

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходило с 21 по 25 января. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку - досрочно проголосовали 41,81 % граждан, включенных в списки избирателей.