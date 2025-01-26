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Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.
Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.
Лукашенко ответил на вопросы журналистов - смотрите здесь.
Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходило с 21 по 25 января. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку - досрочно проголосовали 41,81 % граждан, включенных в списки избирателей.
На территории страны образовано 5325 участков для голосования. 26 января, в основной день выборов, они работают с 8:00 до 20:00.