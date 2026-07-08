Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана

Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером Узбекистана. В рамках переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах.

Центральное направление в переговорной повестке - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов.

К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них - декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.