Краткий пересказ от ИИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел масштабное совещание с представителями Верховного и Конституционного судов, а также судов общей юрисдикции. Встреча во Дворце Независимости стала первым обстоятельным разговором главы государства с судьями после завершения судебно-правовой реформы.

Обсуждались существующие проблемные моменты в работе судейского корпуса и предложения по ее совершенствованию.

Неукоснительное требование Президента: правосудие должно быть справедливым и беспристрастным, ведь за каждым решением - судьбы людей. Надо пресекать любое давление на судей - судьи зависимы только от закона.

Несколько лет назад в стране завершилась реформа, которая сделала правосудие более оперативным. Были объединены общие и хозяйственные суды, создана единая система судов общей юрисдикции, появился Апелляционный экономический суд.

Судебная реформа совпала с конституционной. Впервые в истории белорусского правосудия Верховный Суд получил конституционный статус как высший судебный орган и как орган, возглавляющий систему общих судов. А Всебелорусское народное собрание со своим конституционным статусом внесло коррективы в его работу. Возможности по обеспечению конституционной законности Конституционного суда также существенно расширены, соответственно - стало больше взаимодействия с высшим органом народовластия.

Судьи Конституционного суда отмечают, что для осуществления правосудия созданы необходимые правовые, организационные и кадровые условия.

Светлана Любецкая, судья Конституционного суда Беларуси:

"Для осуществления и отправления правосудия сегодня созданы все условия, которые касаются как правовых решений, так и организационных, кадровых, но жизнь не стоит на месте. Она всегда ставит новые вопросы. Это естественный процесс для судебной системы, как и для любой системы. Это живой организм, она должна развиваться".

Судья Алла Бодак обратила внимание на то, что дополнительные полномочия Конституционного суда позволяют на конституционном уровне разрешать возможные споры, что особенно важно в условиях рисков, которые наблюдаются у соседей.

После всех новаций это первый обстоятельный разговор Президента с судейским корпусом. В зале все практики за несколько лет работы в обновленном формате ощутили, где стало проще, меньше волокиты и жалоб, но главное стало понятно, какие моменты нужно еще усовершенствовать.

Лукашенко напомнил, что полномочия по формированию высших судов уже реализует Всебелорусское народное собрание, и отметил, что избрание судей собранием повышает их ответственность перед обществом. "Предлагая эту новацию, я исходил из того, что наши суды должны постепенно двигаться к своей независимости. Я понимаю, что независимость судей - это константа. При этом вы полностью зависимы от закона, опираетесь на него и ему подчиняетесь. Вот и вся ваша независимость", - заявил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Могут ли судьи отгородиться от народа стеной закона, следуя логике крылатой латинской фразы "пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие"? Нет. Это не наш путь, это не про наш менталитет. Если мир будет развиваться по законам справедливости, думаю, он никогда не погибнет. Судьи, как общих, так и конституционного судов, как никто другой, должны понимать свою роль в этом контексте.

Особенно сегодня, когда настолько велик запрос на справедливость, социальную защищенность и безопасность".

В 2022 году в Беларуси появилась новая редакция Конституции. Конституционный суд получил обширные полномочия. Это новый уровень в защите прав и свобод граждан. Появилась такая возможность, как индивидуальная конституционная жалоба. На первых порах люди путали ее с обращениями в суды общей юрисдикции, но время расставило все на свои места. Уточнен порядок и форма. В текущем году в Конституционный суд Беларуси поступило около 80 таких обращений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"С чем пошли люди в Конституционный суд? С реальными, важными для них проблемами. Жилье, право собственности, привлечение к административной ответственности. Значит, это институт, востребованный населением. По таким делам вы фактически ставите точку в споре человека с законом. И здесь на первый план выходят вопросы сохранения общественно-политического и социального баланса. Поэтому высоки и требования к вам. Если каждый судья будет соответствовать таким запросам, то и высший конституционный орган не превратится в очередную инстанцию для пересмотра судебного дела. И еще о практической значимости вашей работы. Решения Конституционного суда влияют не только на юридическую доктрину. Они имеют практические последствия и в первую очередь отражаются на правоприменении. Искусственности и надуманности в актах Конституционного суда, конечно, быть не должно. Как и конкуренции с Верховным судом и другими органами. Очень просил бы вас об этом".

В условиях жесткого санкционного давления особое значение приобретает защита интересов белорусских субъектов хозяйствования. Лукашенко акцентировал внимание на предприятиях в тяжелой экономической ситуации: судебные решения не должны их "добивать", поскольку судьбы трудовых коллективов и семей - тоже ответственность судей. Он призвал теснее взаимодействовать с местными органами власти.

Президент также призвал судей не замалчивать пробелы в законодательстве. "Если считаете, что законодательство в чем-то несправедливо, противоречиво или не отвечает реалиям, ваша прямая обязанность поднять вопрос об изменении или корректировке", - заявил он. По его мнению, решения судов существенно влияют на всю правоприменительную практику, включая работу правоохранительных органов и исполнительную власть. Отдельно были отмечены региональные перекосы при назначении наказаний при однородной структуре преступности.

Говоря о качестве правосудия в судах общей юрисдикции, Лукашенко обратил внимание на статистику: 86 % гражданских дел разрешаются на стадии предварительного рассмотрения, однако Верховный Суд удовлетворяет почти половину дошедших до него жалоб граждан. "Статистика оперативности рассмотрения дел не должна стать самоцелью. Формальный подход убивает суть права. Судья - не штамповщик процессуальных документов", - подчеркнул он. Доверие, по его словам, заслуживает думающий судья, способный увидеть жизненную ситуацию и принять справедливое, логичное и законное решение. Отсюда и повышенное требование к судьям. И ни в коем случае никакой бюрократии.

Лихие 90-е позади, когда на постсоветском пространстве были попытки решить вопрос через судей или лоббировать своих кандидатов в судейский корпус. Правосудие в современной Беларуси справедливое и беспристрастное.

Лукашенко предостерег председателей высших судов от попыток продвигать "удобных" или избавляться от "неудобных" судей. Судейский корпус, по его мнению, должен формироваться по принципу высокого профессионализма и с учетом заслуг. "Никакого давления, никакой армейщины быть не должно", - заявил Президент, напомнив о необходимости дисциплины, но без излишнего командования.

Любая сфера в наше время требует полной мобилизации сил, самоотдачи и четкого порядка, будь то сельское хозяйство или промышленность. Президент усиливает давление, требуя неукоснительной дисциплины и исполнительности. Мы никому не угрожаем, но все-таки тренды диктует обстановка вокруг. Страна настраивает алгоритмы военного времени. Территориальная оборона, внезапные проверки боеготовности армии и судейский корпус - не исключение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В свое время мы ликвидировали военные суды и прокуратуру. Тогда посчитали, что для мирного времени это ненужные, излишние структуры. Есть кому эти функции выполнять. Что мы имеем сейчас? Вопрос. Как судебная система видит свою готовность действовать в особый период? Это не риторический вопрос. Сегодня в данном направлении пока с вашей стороны действий немного. Но и надо сказать, что я тут немножко не парюсь в этом отношении. Больше всего эти вопросы поднимают силовики. Я считаю, в какой-то степени эти вопросы надуманы. Ну, что за особый период? Особый период, если вдруг война".

Лукашенко подчеркнул необходимость единства системы в любой ситуации: "Мы сейчас должны работать, чтобы наша система в этот особый период работала как часы и была как никогда единой".

Дальше скажут практики. Председатель Конституционного Суда Беларуси Сергей Сивец в своем выступлении коснется и нового формата работы. Расскажет и о взаимодействии с парламентариями, прозвучат и предложения по совершенствованию законодательства.

Доклад председателя Конституционного Суда Беларуси

Сергей Сивец внес ряд предложений. Одно из них - возобновить начатую в 2019 году практику оглашения Послания Конституционного Суда с анализом состояния конституционной законности в стране на совместном заседании палат парламента в Овальном зале Дома правительства. "В связи с ковидными ограничениями такая практика была приостановлена. Полагаем целесообразным возобновить оглашение Послания Конституционного Суда в расширенном формате. Эта инициатива находит поддержку и со стороны руководителей палат Национального собрания", - сказал он.

Председатель КС рассказал, что институт конституционной жалобы, который начал действовать в Беларуси с октября 2023 года, востребован у граждан. Этот правовой механизм позволяет напрямую обращаться в Конституционный Суд, в то время как ранее инициировать проверку конституционности той или иной нормы граждане могли только через уполномоченные государственные органы.

"Конституционным Судом по конституционным жалобам в течение 2024-2026 годов принято 7 решений. В двух из них определенные положения закона признаны не соответствующими Конституции. В ряде решений также указывалось на необходимость устранения выявленных пробелов в нормативно-правовом регулировании", - привел данные председатель КС.

Александр Лукашенко поддержал это предложение: "Я считаю, что это важнейшее направление деятельности Конституционного Суда и очень важно для парламента. Это надо возобновить. Инициатором должен быть Конституционный Суд. Это надо - обобщать, анализировать и так далее".

Президент Беларуси отметил, что когда в Беларуси принималось решение о введении института прямого доступа граждан к конституционному правосудию, были некоторые опасения насчет потенциальных объемов обращений. "Наши люди особо не хотят разбираться, что в каких-то инстанциях надо рассмотреть (тот или иной возникший вопрос. - Прим. ред.). Они с конкретными проблемами обращаются в Конституционный Суд. И слава богу, что такие обращения есть и Конституционный Суд не завален этими обращениями, - сказал Президент. - Я боялся именно вот этого завала обращений граждан в Конституционном Суде. Но, слава богу, терпимо".

"Коль это конкретные обращения людей "по жизни", этим должна заниматься исполнительная власть прежде всего. Важен же результат. Поэтому вот эти обращения - как минимум ежегодный анализ - надо обсуждать в правительстве", - заявил Александр Лукашенко.

"Таким образом появятся два интересных направления. Одно возобновится - работа с парламентом. Второе - более конкретные, предметные вещи - это обсуждение с правительством. Потом, это же учеба для премьер-министра и правительства. Как и для меня сегодня. Все, о чем вы говорите, - вы просто актуализируете некоторые вещи, которые я освоил еще во времена работы депутатом, ну и Президентом. Это - учеба. Этого не надо бояться", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко попросил судей Конституционного Суда активно работать с молодежью в вузах и школах

Юристы взяли на себя и общественную нагрузку. Читают лекции в школах и на предприятиях, разъясняют положения закона и возможную ответственность в случае его нарушения. Эта работа будет продолжена.

"Очень важная вами была поднята тема - это работа в СМИ и в обществе. При том общество я ставлю на первое место. Если говорить об обществе в целом - трудовые коллективы и так далее - я прошу вас особое внимание обратить на работу судей Конституционного Суда в вузах и школах. Что мы заложим молодому человеку в голову, то у них останется навсегда", - сказал в этой связи Александр Лукашенко.

Он также еще раз обратил внимание всех участников совещания на необходимость соблюдения не только законности, но и принципа справедливости при принятии решений.

"Несправедливости в обществе быть не должно. Я понимаю, что это нереализуемая вещь (речь о достижении абсолютной справедливости в максималистском понимании. - Прим. ред.). Но это не должно исходить от нашей судебной системы, от наших судей. Поэтому закон - правильно - вы от него зависимы. Но в законе - жизнь такая многогранная вещь - все не предусмотришь. Поэтому судья должен исходить из проблем справедливости. Он должен действовать на основе справедливости, если что-то не предусмотрено законом. А если закон это не учитывает, его надо менять. Все должно быть подчинено справедливости", - заявил белорусский лидер.

В этой связи он обратил внимание на непростые события в мире и важность сохранения условий для спокойного и устойчивого развития страны: "Видя, что происходит, или общаясь с другими главами государств, я вижу, как развивается мир. И нам надо удержать свою страну, удержать этот, как я говорю, клочок земли, чтобы, не дай бог, не влезть в какие-то проблемы".

За последние годы принято немало решений, чтобы на работу судов глобально не было нареканий, а судебная система была открытой, понятной и главное - справедливой. Учли и уроки 2020 года. Но как рассказал председатель Верховного суда Беларуси, спустя 6 лет судьи продолжают подвергаться нападкам.

Председатель Верховного Суда констатировал, что каждая судебная ошибка становится предметом серьезного разбирательства. Ужесточены требования к судам областного уровня и коллегиям Верховного Суда, чтобы допускаемые ошибки исправлялись уже на стадии апелляции, т.е. до вступления ошибочного решения в силу.

"Не единожды звучала тема давления на наших судей. Я попрошу правоохранительные органы (руководители здесь присутствуют), Администрацию Президента обратить на это серьезное внимание. Вы мне назовите факт - выкорчуем с корнем, - сказал Александр Лукашенко Андрею Шведу. - Называйте нам факты, кому хотите - министру внутренних дел, председателю Комитета госбезопасности, главе Администрации, генеральному прокурору. Или прямо выходите и докладывайте мне по конкретному факту. Поверьте: решение будет мгновенным. Никакого давления на суд быть не должно".

В этой связи глава государства обратил внимание на информацию, распространяемую беглыми на фоне переговоров белорусской стороны с американцами, мол в Беларуси то и дело задерживают новых людей, "чтобы иметь обменный фонд". "Вот такую тему американцы подняли передо мной, на что я им жестоко ответил, просто резко: "Закон нарушит - будет сидеть", - заявил белорусский лидер.

"Второе, что я им тогда сказал: "Я не допущу повторения 2020 года". Мы не можем допустить разрушения страны. Жить нам негде - только здесь. И мы должны принимать решения. Где-то вы не согласны, где-то порой критикуете власть, прежде всего меня. Но давайте терпеливо к этому относиться. Не будем это делать революционным образом, потому что это приведет к самому страшному - гражданской войне", - отметил он.

"Не надо замусоливать ошибки и скрывать их. И я ошибаюсь, и вы ошибаетесь. Вы больше ошибаетесь, потому что каждый день принимаете серьезные решения, сталкиваетесь с народом больше, чем я. Поэтому не надо бояться ошибок - над ними надо работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но и сверху стоящие люди не должны выкручивать руки своим подчиненным или нижестоящим органам за эти ошибки. Ошибки надо исправлять, надо над этим работать".

Александр Лукашенко также заявил на совещании о недопустимости перегружать суды экономическими и финансовыми вопросами, которые можно решить на местах.

"Я всегда требую от правительства, других органов власти, губернаторов зарубить себе на носу: по финансам, экономике не перегружайте суды. Там, где вы должны принимать решения, принимайте. Там, где вы нахомутали проблем, а потом скинули на суды, - это недопустимо. У нас в советские времена в суд не грузили это все, а разбирались в райкомах, райисполкомах. Так зачем мы сейчас перегружаем суды?" - задал вопрос Александр Лукашенко.

"Я сторонник того, чтобы ни в коем случае не перегружали суды по экономическим и финансовым вопросам. Если уж действительно спор - частник и частник, частник с государством - без суда не обойдешься. Но когда спорят два государственных предприятия и идут в суд, это крайний случай и нежелательно. Пусть исполкомы на месте разбираются с этими проблемами", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что ему регулярно кладут на стол информацию с анализом проблемных вопросов, которые граждане поднимают в социальных сетях. "Если я вижу, что человек жалуется и там судьба этого человека… Вот судьба человека мне небезразлична. Судьбу человека никому не позволено разрушать", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент требует от генпрокуратуры усилить контроль за законностью при расследовании преступлений

И о практике прокурорского надзора. Как доложил генпрокурор Дмитрий Гора, по большинству дел судами принимаются законные решения, заметно улучшилась оперативность судопроизводства. Александр Лукашенко интересовался, как работает на практике введенная относительно недавно стадия уголовного судопроизводства - апелляция. По мнению генпрокурора, она еще не в полной мере выполняет ту функцию, ради которой создавалась, чтобы исправлять ошибки судов первой инстанции до вступления в силу приговоров.

Глава государства обратил внимание, что, если есть какие-то факты выявленных нарушений или нереагирования со стороны госорганов, судов, надо разбираться и принимать соответствующие решения. Президент ставит задачу перед Генеральной прокуратурой усилить работу по контролю за законностью при расследовании преступлений и соответствием закону судебных решений.

Кроме того, Александр Лукашенко уточнил, как работает на практике введенная относительно недавно стадия уголовного судопроизводства - апелляция. Главу государства заверили, что принятое решение о введении апелляционной инстанции было абсолютно верным, но требуется время, чтобы его адаптировать на практике.

Еще один вопрос, который Андрей Швед затронул в своем выступлении, - работа Апелляционного экономического суда, который, по сути, является новым звеном правосудия. При его образовании были вложены значительные средства, однако в работе суда имеются определенные недостатки. В частности, со стороны судей были попытки необоснованно направить дела на новые рассмотрения, отмечались случаи лоббирования интересов одной из сторон, несправедливые разрешения споров самим Апелляционным судом. Окончательные предложения и оценка работы этого суда будут сформированы на заседании Президиума Верховного Суда в следующем году.

"Если эти недостатки зависят от кадров, которые работают в экономическом и других судах, без всяких обид: если председатель сказал - будем разбираться, - заверил Александр Лукашенко. - Что касается трудовой дисциплины, это вообще не обсуждается. Вы знаете мое требование. Все умеем делать, но не хватает порой дисциплины. Надо в этом направлении работать".

Кроме того, глава государства ориентировал судей на исключение бюрократизма и работу над ошибками.

"Что недопустимо, это волокита и бюрократизм. Старайтесь меньше заниматься этой писаниной, она убивает любое ваше творчество и любую практику", - заявил Александр Лукашенко.

Этот разговор очень полезный и для тех, кто работает в центре и регионах. Там работы точно не меньше, коллеги по судейскому корпусу делились опытом. А озвученные ориентиры и в части правоприменительной практики, и пока только предложения судьи будут учитывать и использовать в своей дальнейшей работе.

На плечах судейского корпуса большой груз ответственности, во-первых, по обеспечению мира и порядка в стране. Стрессов и потрясений в новейшей истории Беларуси хватило. Сейчас нужно на законодательном уровне дошлифовать определенные моменты, чтобы поставить надежный заслон возможным угрозам. В то же время подставить плечо самим судьям, обеспечить им защиту, избавить от бюрократии, бумажек, помочь в этом должна дальнейшая цифровизация системы.