Александр Лукашенко: Шклов - один из выгоднейших для страны узлов

Продолжается командировка главы государства в Могилевскую область! Президент сегодня работал в Шкловском районе. Там обсуждали важные темы регионального развития и подготовку к республиканскому семинару.

Президент Беларуси сегодня посмотрел отреставрированный Шкловский райагросервис. Визит повторный - на это есть сразу несколько причин. Опыт района по части агросервисов, ПМК, сельского хозяйства и промышленности должен стать образцом для других регионов страны!

Шкловский райагросервис глава государства посещал относительно недавно, в июле. Базу, оставшуюся еще со времен Союза, отреставрировали в течение последнего года. Наконец, все основные работы завершены. Президент приехал с контрольным визитом, хотя причин несколько.

Шкловский райагросервис

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я приехал почему? Чтобы убедиться, что Назаров честно мне докладывает о ситуации здесь. Владимира Евгеньевича позвал, чтобы он рассказал нам, что будет на этой мебельной фабрике. Ну, семинар же будет, я должен своими глазами все это увидеть".

На площадке завершены основные работы: отремонтированы центральная мастерская, цех сварки, СТО, котельная, склады запчастей и гарантийного ремонта.

Александр Лукашенко посещает Шкловский агросервис

Проектом занималось Управделами Президента. Получилось без изысков, но очень технологично. В центральной мастерской ремонтируют энергонасыщенные тракторы и другую сельхозтехнику. Есть также склады запчастей и СТО. И думают, как еще расширяться. Проект растиражируют в масштабах страны. Такие райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники по аналогии с тем, как обслуживают наши тракторы и комбайны в мультибрендовых центрах за рубежом.

"Главное, чего я хочу здесь добиться, - чтобы наши предприятия, которые продают технику, тебе помогали обслуживать. А может быть, не помогали, а просто с тобой обслуживали эту технику. И гарантийное обслуживание, ну и ремонт", - подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, что сервисные центры нужны и за рубежом: "Сегодня рынок как? Мы трактор купим. В Индонезии вот я был, в Мьянме мы купим трактор, в Африке. Техника есть техника. Через год-два что-то вышло из строя. Где обслуживать? Алло, в Минск привезите нам".

тракторы

Решено создавать единые мультибрендовые центры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Поэтому надо сервисные центры. И мы туда пошли. Я приказал, чтобы мы не строили МАЗ отдельно, МТЗ отдельно и прочие госпредприятия, компании. Давайте один вот такой центр создадим, допустим, в Узбекистане. И там будем обслуживать и МАЗы, и БелАЗы, и все. Нормально работает, а у себя в стране нет. Ну что это за порядок такой? Так я говорю, вот для этого мы прежде всего создаем, чтобы здесь обслуживалась техника, которую нам поставляют сельское хозяйство и заводы".

Проект для Президента лично имеет важнейшее значение. Он поставил под ним свое имя. Дело не только в биографии - это его малая родина. На этих землях Президент в свое время много поработал на разных должностях, знает все нюансы. В команде всегда были женщины. Надежда Котковец сейчас помощник Президента в регионе. Вместе с Александром Лукашенко начинала в Городце. Вспомнил глава государства и вклад Веры Феофановны Костенко, первого секретаря Шкловского райкома.

Как говорится, без прошлого не может быть будущего. Совет и помощь от тех, кто столько проработал в этом регионе, будет хорошим подспорьем.

"Радуйся, что у тебя нет избытка рабочей силы", - обратился он к руководителям, напомнив о временах, когда приходилось создавать дополнительные места для жен механизаторов. Сегодня один современный комбайн заменяет семь-восемь старых.

В очередной раз Президент напомнил о трудовой и технологической дисциплине. Каждый, кто приходит сюда на свое рабочее место, банально должен следить за порядком в своей зоне ответственности. Техника дорогостоящая, ремонт должен быть на совесть.

Александр Лукашенко напомнил о дисциплине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Каждый день убеждаюсь, и сегодня убедился: все умеем делать. И даже Исаченко все умеет делать. Он же знает, где я поеду, где пойду там. Ну, редко я отклоняюсь. И вот посмотришь, как когда-то я видел в Западной Европе: аккуратненько обработано. Умеют, почему не делают?"

Команда в Шкловском райагросервисе молодая. Ребята приехали за работой из других городов, с перспективой роста. Проходят соответствующее обучение, стремятся получить и высшее образование в академии. Важнейший момент: смогли сразу перевезти семьи, ведь гарантированно давали арендное жилье.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Хорошее место. Надо только интенсифицироваться и все это развивать дальше. Я имею в виду интенсифицировать, чтобы на этой площадке мы оказывали не только те услуги, что тогда оказывали, а в три раза больше".

Президент также заехал на бывшую мебельную фабрику, где в перспективе разместят производство легких стальных тонкостенных конструкций - из таких возвели новую инфекционку в Минске. Сейчас на шкловской площадке разные арендаторы. Поручение - навести порядок.

"Запомните, это должно быть к концу будущего года, все сделано и благоустройство вовне. Конец будущего года, мимо буду ехать или лететь специально, заеду и посмотрю", - поручил он.

Эти места - малая родина белорусского Президента. Александр Лукашенко знает каждый угол в этом районе - оттачивать подходы проще. Шкловский район должен стать примером регионального развития.

"Частная собственность - это же не дело. Ну, вот вам частная собственность, и вот вам пример рынка", - отметил Лукашенко, критикуя запущенность отдельных объектов. При этом он подчеркнул выгодное географическое положение района: железная дорога Берлин - Москва, автодороги, аэродром в Болбасово.

"Может, меня не будет, но вы помянете, что Шклов - это один из выгоднейших для страны узлов, для жизни, для производства и так далее", - сказал Президент.

По риторике стало понятно, Президент в регионе задержится. Александр Лукашенко пообещал заехать и без предупреждения, и без камер - местами посмотреть ситуацию.

Критика от главы государства сегодня прозвучала и в отношении культуры земледелия, и по поводу извечной показухи, как обычно, там, где едет Президент.

В воскресенье на базе нового образцового райагросервиса в Шклове проведут семинар, на который пригласят председателей райисполкомов, обсудят ключевые вопросы развития АПК, председатели посмотрят на опыт, который каждому придется тиражировать у себя в районе.