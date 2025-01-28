Александр Лукашенко возобновил приглашение Президенту Кении совершить официальный визит в Беларусь

"В конце 2023 года у меня состоялись очень конструктивные, сердечные и дружеские переговоры в Найроби с Президентом Кении Уильямом Руто. Надеюсь на наше дальнейшее взаимодействие. Я официально пригласил Президента Кении посетить Беларусь с официальным визитом и жду его в любое время, - сказал Александр Лукашенко. - Знаю о заинтересованности Кении в обеспечении продовольственной безопасности, развитии промышленности. Мы можем внести свой вклад в реализацию этих важнейших задач".