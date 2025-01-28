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Александр Лукашенко возобновил приглашение Президенту Кении совершить официальный визит в Беларусь

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Президент Беларуси Александр Лукашенко возобновил приглашение Президенту Кении Уильяму Руто совершить официальный визит в Беларусь. Об этом глава государства заявил на встрече с делегацией Панафриканского парламента, пишет БЕЛТА.

Президент заявил, что белорусско-кенийские отношения уверенно развиваются.

"В конце 2023 года у меня состоялись очень конструктивные, сердечные и дружеские переговоры в Найроби с Президентом Кении Уильямом Руто. Надеюсь на наше дальнейшее взаимодействие. Я официально пригласил Президента Кении посетить Беларусь с официальным визитом и жду его в любое время, - сказал Александр Лукашенко. - Знаю о заинтересованности Кении в обеспечении продовольственной безопасности, развитии промышленности. Мы можем внести свой вклад в реализацию этих важнейших задач".

В составе делегации - член Панафриканского парламента, депутат Национальной ассамблеи Республики Кения Эстер Мутони Пассарис.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси