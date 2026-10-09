Президент Беларуси встретился с главой Туркменистана

Большой день для Содружества Независимых Государств. В преддверии саммита СНГ Александр Лукашенко и президент Туркменистана провели встречу на территории национальной туристической зоны "Аваза". После протокольной съемки журналисты оставили двух лидеров общаться в формате тет-а-тет. Заявлений для прессы пока не было.

Более 15 вопросов в повестке заседания

9 октября Президент Беларуси принимает участие в саммите стран СНГ. Это главное событие в календаре юбилейного года для Содружества. В декабре объединению 35 лет.

Александр Лукашенко озвучит позицию Минска по актуальным темам деятельности и перспективам СНГ. В повестке более полутора десятков вопросов: от социального развития и транспортной связанности до безопасности и сохранения исторической памяти. На саммите планируется принять заявление в связи с 35-летием образования Содружества.

Также главы государств обсудят председательство в СНГ в 2027 году и меры по формированию положительного образа.