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Александр Лукашенко выразил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в аэрокосмической компании
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на аэрокосмическую компанию "ТУСАШ". Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с жестокой террористической атакой на турецкую аэрокосмическую компанию "ТУСАШ" в Анкаре, что привело к человеческим жертвам и большому числу раненых", - отметил глава государства.
Беларусь решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, которые являются бесчеловечными по своей сущности, не имеют границ и наносят большой вред построению безопасного сосуществования и доверия между государствами, подчеркнул Президент.
"Разделяем боль и скорбь народа Турции, высказываем ему слова нашей поддержки, солидарности и призываем международное сообщество реализовать необходимые шаги для прекращения дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в соболезновании.
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