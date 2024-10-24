Александр Лукашенко выразил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в аэрокосмической компании

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на аэрокосмическую компанию "ТУСАШ". Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с жестокой террористической атакой на турецкую аэрокосмическую компанию "ТУСАШ" в Анкаре, что привело к человеческим жертвам и большому числу раненых", - отметил глава государства.

Беларусь решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, которые являются бесчеловечными по своей сущности, не имеют границ и наносят большой вред построению безопасного сосуществования и доверия между государствами, подчеркнул Президент.