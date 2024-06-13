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Александр Кохан назначен помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Минской области

Александр Кохан назначен помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Минской области

Александр Кохан назначен помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Минской области. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Кохан занимал пост председателя Петриковского райисполкома.

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