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Александр Кохан назначен помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Минской области
Александр Кохан назначен помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Минской области. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
До настоящего времени Александр Кохан занимал пост председателя Петриковского райисполкома.
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