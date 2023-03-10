Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран

Президент Беларуси 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом этой страны Эбрахимом Раиси.

Еще осенью во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений (с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество).

Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах (с участием членов делегаций). Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

