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Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран
Президент Беларуси 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом этой страны Эбрахимом Раиси.
Еще осенью во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.
Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений (с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество).
Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах (с участием членов делегаций). Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.
Во время официального визита в Иран Александр Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.
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