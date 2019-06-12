Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику

Наш Президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя. Александр Лукашенко выступит во время заседания Совета в расширенном составе. Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках этого интеграционного объединения.