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Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию
Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Сегодня Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Белорусский борт номер один уже вылетел из Национального аэропорта Минск.
Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в нынешнем году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ. На завтра запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
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