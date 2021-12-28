Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Сегодня Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Белорусский борт номер один уже вылетел из Национального аэропорта Минск.

Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в нынешнем году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ. На завтра запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.