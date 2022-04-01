Александр Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.



"Расскажу о новой традиции (вручения премии Союзного государства в области науки и техники. - Прим. БелТА), которую мы открыли. Я очень ценю традиции", - информирует Telegram-канал "Пул Первого".



Как сообщалось БелТА, после церемонии во Дворце Независимости Александр Лукашенко подчеркнул, что вручением премии положено начало хорошей традиции. "Я уверен, что она будет жить. Будет жить тогда, когда будут лауреаты. Я очень ценю традиции. Считаю, что если есть традиции, значит, есть основа для развития, основа для существования государства", - сказал он.

