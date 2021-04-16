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Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в апреле в Москве
О развитии сотрудничества Минска и Москвы и предстоящих переговорах на высшем уровне шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с российским премьер-министром. Михаил Мишустин прибыл к нам во главе представительной делегации. Накануне лидеры государств в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений. Страны готовы к работе по сближению наших позиций и решению накопившихся вопросов. Например, стороны уже давно обсуждают возможное сближение налоговых систем. Именно правительства работают над разрешением сложных нюансов сотрудничества и интеграции.
Усилия правительственного корпуса позволят сделать дальнейшие переговоры лидеров более предметными. Накануне Лукашенко и Путин сверили план предстоящих контактов. Планируется, что до конца апреля президенты встретятся лично в Москве. Позже пройдет союзный Совмин, а осенью - Высший Госсовет, который должен быть отмечен хорошим движением в рамках Союзного государства.
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