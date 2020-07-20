Александр Лукашенко: Банковская система должна служить белорусскому народу

Во Дворце Независимости сегодня состоялся кадровый понедельник. Глава государства обновил руководство и правление Национального банка. Должность зампреда отныне занимает Илона Ледницкая. Сразу несколько новых персон назначены и в правление банка. Но кадровый день, скорее, стал поводом для того, чтобы детально обсудить приоритеты в монетарной политике страны. Внимание к ней пристальное. Мировой кризис, вызванный пандемией, вынуждает пересмотреть роль банковского сектора. Сегодня банки должны обеспечить экономическую безопасность, стать гарантом финансовой стабильности реального сектора. Президент так и сказал: банковская система должна служить белорусскому народу. Смягчаем монетарную политику, но в то же время устанавливаем жесткий контроль теневых финансовых потоков. Все поставленные задачи отразят в обновленном Банковском кодексе. С подробностями Илона Красутская.







Банковская система - ключевой элемент экономической безопасности

Буквально месяц назад Глава государства собирал на большое совещание руководство Нацбанка и экономический блок правительства. Тогда много говорили о поддержке реального сектора экономики и работе всей банковской системы. Сегодняшняя встреча снова на злобу дня. Время такое, банкам важно идти навстречу и людям, и предприятиям, да и самим держаться на плаву. Стратегию определили.

Но прежде о кадровых решениях и тех людях, которым предстоит работать на опережение. Итак, у Павла Каллаура новый зам – это Илона Ледницкая. В Нацбанке она работает уже 16 лет. Сегодня на повышение пошла с должности начальника главного управления регулирования банковских операций. Последние 6 лет к тому же в правлении главного финансового регулятора. В эту команду сегодня Президент назначил еще трех человек: Елену Машнину, Дениса Горегляда и Дмитрия Мурина.

Задача банковской сферы - поддержать восстановление экономики

Несмотря на все потрясения пандемии, Президент никому поблажек не делал. Наоборот, ориентировал систему госрганов по максимуму работать на экономический рост. Причем не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно экспорта и внешнего спроса. Оживление экономики после кризиса - забота не только правительства, госсектора, частного бизнеса и власти на местах. Тут важна командная работа и без главного банка страны не обойтись.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения нашей экономики в этом году, нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания, мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году. Вы, конечно же, помните совещание 19 июня - с того момента помощником нашего правительства по зарплате, обеспечению, поддержке работы предприятий будет председатель Национального банка Павел Владимирович Каллаур. Есть предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им, конечно же, сегодня нужна помощь. Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или не дай бог людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть живые экспортные контракты или кто запустил инвестиционные проекты, надо помочь обязательно. Эти деньги возвратные. Безусловно, я вижу, что за последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений и после недавнего нашего разговора снизил ставку рефинансирования. Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Вы специалисты, профессионалы, знаете, как это делать, не хуже меня. Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами, иного не дано".











Доступные кредиты и снижение ставки рефинансирования

Поддержать предприятия позволяют доступные кредиты. Нацбанк, несмотря на сложности, отказался от повышения ставки рефинансирования.

Наоборот, она идет (и еще продолжит движение) вниз. Это позволит не сдерживать рост экономики, реализовывать важные инвестиционные задачи.

Поиск инвестиций - задача на предстоящую пятилетку

Как раз номер 1 в предстоящую пятилетку, в том числе для регулятора - поиск инвестиций. В приоритете внешние кредиты с длительным сроком заимствований. И ответственность за эту работу будет персональной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики, постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Но буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор с правительством, посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары, уже в средствах массовой информации проскальзывает, поднялись почти в два раза. Мы объявили новые инвестиции приоритетом следующей пятилетки. Подумайте, как восполнить недостаток, как у нас говорят, длинных и дешевых денег для кредитования инвестпроектов. Особенно со сроком окупаемости 7-10 лет, как, например, машиностроение или нефтехимия. Вы видите, что некоторые страны, в том числе россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков, поэтому важнейшая задача Нацбанка - найти альтернативные возможности привлечь ресурсы. Желательно внешние. Как я говорил, длинные для диверсификации базы банков. И такие же задачи - ключевые показатели эффективности - надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника Президента. У вас должно быть как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт, сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка, это не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты, и не только с россиянами, но и в Европе, Америке, в Китае, других местах, , чтобы привлечь денежные ресурсы".

Либерализация не вседозволенность

В стране продолжат либерализацию валютного и финансового рынков. В помощь лучшие международные практики. Сейчас в нашей стране работают 25 банков. В уставных фондах не только белорусский, но и российский, казахский, австрийский и швейцарский капиталы. Это тоже показатель. В страну, которой не доверяют, деньги не вкладывают.

Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В работе надо опираться на международные стандарты, особенно в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Беларусь занимает 21-е место в рейтинге ФАТФ. При этом Россия на 32-м, Швейцария - на 35-м, США - на 37-м‚ Китай - на 84-м. Однако на примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках. Эта ситуация должна стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. Штат в вашей структуре немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные".

Новому заму председателя правления Илоне Ледницкой как раз предстоит совершенствовать систему банковского надзора, прежде всего в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Здесь, конечно, первая ассоциация - дело Белгазпромбанка. Мы спросили: нужно ли обновленной команде главного финансового регулятора теперь работать на восстановление имиджа?

Дело Белгазпромбанка не повлияет на страновой рейтинг Беларуси в части борьбы с отмыванием денег

Илона Ледницкая, заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси:

"Я думаю, что на сегодняшний день мы дождемся уже результатов действий следственных органов. На основании уже принятых решений мы проанализируем те узкие места непосредственно с соответствующими органами и примем меры. Но я думаю, что итоги как раз оценки нашей страновой на сегодняшний день не должны поколебаться".

Кроме того, предстоит повышать доступность банковских операций. Речь о переходе на цифру как для населения, так и для экономических субъектов. Парк высоких технологий, чьи разработки востребованы швейцарскими и американскими банками, в этом деле поможет главному регулятору страны. Все задачи отразят в обновленном Банковском кодексе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я попрошу не затягивать с его актуализацией. Если нужны оперативные решения - вносите предложения. Ответственный за обновление кодекса - помощник президента Бельский. Он должен взять на контроль эту работу и Банковский кодекс не должен быть сам по себе, а экономика Беларуси должна быть сама по себе, развиваться в том направлении, в котором ей хочется, в кавычках. Банковский кодекс должен соответствовать жизни и развитию нашей экономики, жизни наших людей. Еще раз повторяю, я жду от Национального банка решительных шагов по развитию финансовой системы, и, прежде всего, поддержки реального сектора экономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения. Банковская система должна служить белорусскому народу".