Александр Лукашенко: Бегство польского судьи - это удар под дых властям Польши

Бегство польского судьи - это удар под дых властям Польши. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает БЕЛТА.

"Это тенденция (бегство чиновников из Польши. - Прим. БЕЛТА), но только не то, как они отдельные говорят, что мы с россиянами вербуем таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники. Чушь полная! Этого человека я увидел, только когда он проводил пресс-конференцию. Это абсолютно нормальный человек", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что КГБ накануне пресс-конференции докладывал ему о данной ситуации. Президент поручил прежде проверить историю этого польского гражданина. "Посмотрели - это абсолютно нормальный, патриотичный поляк. Нигде коллеги о нем плохо не сказали. Но это удар под дых кому - властям Польши. Вот они и начинают: предатель, такой-сякой. Никакой он ее предатель. Но он реально смотрит на вещи, сравнивает Польшу и Беларусь и делает выводы, - отметил Александр Лукашенко. - Мы его предупредили: ты можешь дать пресс-конференцию и прочее (они же убили Чечко), смотри, ты ставишь себя под удар - "Я не боюсь. Я должен сказать правду, что происходит в Польше". И это вызвало очень широкий резонанс".

Глава государства рассказал, что данной историей поинтересовался даже его российский коллега Владимир Путин.

"То есть это заметили все. Это под дых. Поэтому им и надо что-то говорить. Вот они и говорят, что мы его завербовали. Слушайте, глупость полная. Если завербовали - факты на стол. Все просто: положи на стол факты, представь мировой общественности и прежде всего своим людям", - добавил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Польша, Литва и Латвия перекрывают границы с Беларусью, не пускают сюда людей, запугивают своих граждан тем, что, мол, в Беларуси их схватят и завербуют.

"Это такая чушь. Кто в это из вас поверит? Кто на границе хватает людей и вербует? Если нам надо завербовать, сегодня никаких проблем нет. И даже деньги не надо платить: идейных людей достаточно, которые нас там проинформируют. И потом: если это агенты, они нам нужны там, а не здесь. Поэтому вранье, ложь, но реагируют так, впопыхах, не разобравшись и даже не подумав о том, как на это реагировать", - добавил глава государства.

Как сообщалось, на днях польский диссидент, судья Томаш Шмидт попросил защиты у белорусских властей. "Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к Президенту Александру Лукашенко, - сказал Томаш Шмидт. - Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану Президента и в целом Беларуси".

Томаш Шмидт - судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Ввиду несогласия с политикой и действиями властей вынужденно покинул Польшу и в настоящее время находится в Беларуси. Подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию.