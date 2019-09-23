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Александр Лукашенко: Беларусь должна принимать меры для своей безопасности
Беларусь должна принимать меры для своей безопасности. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Госкомвоенпрома Романа Головченко.
На встрече шла речь об итогах работы ведомства, выпуске новейших образцов вооружения. Руководитель Военно-промышленного комитета рассказал, как идет работа, в частности, в ракетостроении. В Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. Речь также шла о выполнении поручений Президента по модернизации предприятий оборонного сектора. Главу государства интересовало положение дел на двух авиаремонтных заводах - в Орше и Барановичах. Они работают стабильно, с загрузкой.
С подачи Президента кардинальные решения в оборонной и промышленной сферах стали определяющими, и сегодня белорусское вооружение постоянно совершенствуется. Вышли на создание таких образцов, о которых пять-семь лет назад еще не могли даже мечтать. Они востребованы и у нас, и за рубежом. Сегодня более 70 государств имеют на вооружении своих армий современные образцы военной продукции с пометкой "Сделано в Беларуси". По итогам прошлого года экспорт Госкомвоенпрома превысил миллиард долларов, планируют, что в этом году будет не меньше.
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