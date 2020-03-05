Александр Лукашенко: Беларусь намерена придерживаться планов по интеграции, но с соблюдением своих интересов

Беларусь намерена придерживаться планов по интеграции, но с соблюдением своих интересов. Об этом сегодня заявил Президент на встрече с генсеком ОДКБ во Дворце Независимости. Минск - прагматичный союзник всех участников организации и свои обязательства намерен выполнять, в том числе и в военной сфере. Однако есть и другие вызовы, к примеру, горячая ситуация в Украине, которая требует разрешения.







Отметим, что среди актуальных для ОДКБ программ на этот год особое внимание уделяется борьбе с наркотрафиком. Так, секретариат организации разрабатывает новый проект антинаркотической стратегии на ближайшие 5 лет. В планах также 7 совместных учений, среди которых и "Нерушимое братство - 2020", которое пройдет на территории Беларуси. Напомним, что Станислав Зась ранее занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности. А с 1 января нынешнего года он Генеральный секретать ОДКБ, избранный на 3 года, утвержденный всеми участниками объединения.



