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Александр Лукашенко: Беларусь не может допустить удара в спину российским Вооруженным Силам
Факт
Не допустить нарушения государственной границы наемниками, обеспечить Чернобыльскую АЭС энергоснабжением и оказать помощь беженцам из Украины. Эти и другие задачи Президент поставил накануне на плановом совещании с силовым блоком.
Обстановка в регионе показывает, что в ближайшей и в среднесрочной перспективе улучшения ожидать не приходится.
По словам Александра Лукашенко, разведка обнаружила в Украине наемников, они перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля. На фоне обостренной ситуации на внешнем контуре чрезвычайно важно предвидеть развитие ситуации на шаг вперед.
Александр Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь не может допустить удара в спину российским Вооруженным Силам. "Чтобы они (противники. - Прим. БелТА) не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам помочь обеспечить энергоснабжение Чернобыльской станции. Напомним, все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения, что небезопасно! В Минэнерго сообщили: в соответствии с поручением главы государства линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение.
Президент поручил принять и накормить беженцев из Украины
Особое внимание необходимо уделить также украинским беженцам. Это зона ответственности в первую очередь губернаторов Брестского и Гомельского регионов, при этом принять и накормить беженцев, в случае необходимости готовы и в других областях страны.
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