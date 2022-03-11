Александр Лукашенко: Беларусь не может допустить удара в спину российским Вооруженным Силам

Не допустить нарушения государственной границы наемниками, обеспечить Чернобыльскую АЭС энергоснабжением и оказать помощь беженцам из Украины. Эти и другие задачи Президент поставил накануне на плановом совещании с силовым блоком.



Обстановка в регионе показывает, что в ближайшей и в среднесрочной перспективе улучшения ожидать не приходится.



По словам Александра Лукашенко, разведка обнаружила в Украине наемников, они перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля. На фоне обостренной ситуации на внешнем контуре чрезвычайно важно предвидеть развитие ситуации на шаг вперед.



Александр Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь не может допустить удара в спину российским Вооруженным Силам. "Чтобы они (противники. - Прим. БелТА) не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России", - подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам помочь обеспечить энергоснабжение Чернобыльской станции. Напомним, все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения, что небезопасно! В Минэнерго сообщили: в соответствии с поручением главы государства линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение.

