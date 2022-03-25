Александр Лукашенко: Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне

Президент сегодня встретился с руководителями крупнейших СМИ Беларуси. В центре внимания новый контент, работа в условиях информационной войны, борьба с фейками и вбросами. А еще развитие отечественных медиа. Глава государства, как говорится, в теме до нюансов. Вот один из примеров. В условиях санкционного прессинга в отношении России (и за компанию Беларуси) многие рекламодатели ушли с рынка. Соответственно падает доход от рекламы. А это средства для создания нового контента. Уже подготовлен соответствующий проект указа, который обеспечит поддержку СМИ в такое непростое время. Но в этом плане Президент принципиален. Легких денег ждать не стоит. Помощь в случае надобности государство, конечно, окажет, но только под конкретные и перспективные цели.



Сегодня в прямом смысле идет борьба за умы. В попытке повлиять на аудиторию, которая поверит фейкам, идут любые средства.



Как держать удар и при этом повышать собственную планку - материал Илоны Красутской.





Совещание Президента по работе СМИ Беларуси

Порой складывается впечатление, что в собственных кабинетах они вообще не бывают. Медиабоссы, которые не нуждаются в представлении. Постоянно на экране. Чуть ли не у каждого свой проект или программа. А после эфира разобраны на цитаты в телеграм-каналах. Конечно, моют кости оппоненты. Но и мы не промах. Знаем, как положить на лопатки. А как по-другому?! На информационной войне как на войне. И гендер не важен. На "Мире" и БелТА воюют за правду на равных с мужчинами.

Для нас, журналистов, это совещание у Президента как ориентир для дальнейшей работы. Качество оригинального контента, профессионализм кадров, оперативность. Не менее важны все эти вопросы и для нашего зрителя. Ведь от достоверной информации, ее скорости и грамотной подачи зависит очень многое.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

В эпоху информационной войны именно СМИ или информационные вбросы становятся рычагом влияния и на экономические, и на политические процессы. Особенно остро мы это ощутили в 2020 году и до сих пор 24 на 7 в этом бою на информационном поле.

"Вы видите, как грубо против нас воюют. Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа и Геббельс",

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отметил Александр Лукашенко.

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