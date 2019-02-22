Александр Лукашенко: Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики

Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Это заявление Президент сделал сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и преподавателями Военной академии.

Накануне Дня защитников Отечества Александр Лукашенко посетил этот вуз, где получают образование и повышают квалификацию специалисты военного профиля. Обучение офицерского состава здесь проходит на высоком уровне. Уделяется должное внимание сохранению традиций, изучению своей военной истории, опыту ведения современных войн, локальных конфликтов, внедрению новейших технологий. В зале элита национальной армии, которая формирует ее современный облик. По словам нашего Президента, будущие выпускники Военной академии должны всегда быть готовы к любому повороту событий, быть высокопрофессиональными специалистами и настоящими патриотами. Общаясь с молодым поколением военнослужащих, Глава государства констатировал непростую обстановку, которая складывается на континенте. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ.

Такое общение стало возможностью обсудить самые разные темы. Говорили курсанты о том, например, как расширить доступ к личным гаджетам и Интернету. В силу военной специфики вуза это не всегда уместно. Президент поручил посмотреть, насколько это возможно. В целом многие вопросы молодых военнослужащих так или иначе касались безопасности и военной политики - от нюансов набора в армию, ситуации в регионе до диалога с соседями и партнерами. Основой устойчивости Александр Лукашенко назвал экономику - ей надо заниматься, активнее внедрять современные технологии, чтобы не отстать от мировых держав, которые богаты природными ресурсами. И главное - сохранить мир и стабильность.

Александра Лукашенко проинформировали, как сегодня выстроена система подготовки в Военной академии. Глава государства присутствовал на занятиях курсантов информационной роты. Она была создана недавно и предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и вузами. Это подразделение позволит сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Президенту подробно рассказали о задачах, подборе кадров и выполняемых проектах. От IT-роты Военной академии Александр Лукашенко ждет практических результатов, в том числе продвижения разработок на мировом рынке.