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А. Лукашенко: Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения конфликтных вопросов

Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов по теме безопасности. С такими словами сегодня Президент Александр Лукашенко обратился к 13-ти послам во время церемонии вручения верительных грамот.


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Среди представителей дипмиссий - наш ближайший союзник - Россия, а также послы постсоветских республик, Евросоюза, Центральной Америки и Африки. Старт их миссии совпадает с важным политическим событием в стране - парламентскими выборами.

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