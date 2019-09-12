А. Лукашенко: Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения конфликтных вопросов

Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов по теме безопасности. С такими словами сегодня Президент Александр Лукашенко обратился к 13-ти послам во время церемонии вручения верительных грамот.