Александр Лукашенко: Беларусь выступает за сильную и единую Европу

Беларусь выступает за сильную и единую Европу. Об этом сегодня на встрече с группой американских аналитиков заявил Александр Лукашенко. Безопасность всего континента зависит от сплоченности стран в регионе. Кроме того, наш Президент ответил и на часто обсуждаемый вопрос о появлении на территории Беларуси российской военной базы: в таком объекте нет необходимости.