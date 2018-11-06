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Александр Лукашенко: Беларусь выступает за сильную и единую Европу
Беларусь выступает за сильную и единую Европу. Об этом сегодня на встрече с группой американских аналитиков заявил Александр Лукашенко. Безопасность всего континента зависит от сплоченности стран в регионе. Кроме того, наш Президент ответил и на часто обсуждаемый вопрос о появлении на территории Беларуси российской военной базы: в таком объекте нет необходимости.
Напомним, в Минск прибыло несколько авторитетных экспертов из США. Среди них, например, представители Джеймстаунского фонда и Центра по анализу европейской политики. Эта встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего региона. Обстановка в Восточной Европе остается весьма непростой.
Подробности разговора о геополитике, безопасности и сотрудничестве - в следующем выпуске новостей.
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