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Александр Лукашенко: Беларуси и Ирану необходимо достигнуть товарооборота в миллиард долларов
Беларуси и Ирану необходимо усилить торгово-экономическое взаимодействие и достигнуть товарооборота в миллиард долларов. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с главой Собрания Исламского совета Ирана. Так в этой республике называют парламент. Это не первая личная встреча Али Лариджани с белорусским лидером. Глава парламента Ирана бывал в нашей стране четыре года назад. Дипломатические отношения связывают Минск и Тегеран уже более четверти века. Александр Лукашенко дважды посещал Иран. И столько же раз в Беларусь совершались ответные визиты.
Главы государств встречаются и на полях саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Одни из недавних переговоров состоялись в июне в китайском Циндао.
В прошлом году товарооборот между странами превысил 150 миллионов долларов. Цифра показывает рост и в этом году. Позитивно влияет сотрудничество в рамках ЕАЭС. С объединением у Ирана действует временное соглашение о зоне свободной торговли. Беларусь экспортирует в Иран грузовые автомобили и запчасти к ним, шины, подшипники и медтехнику. Основа иранского экспорта – сухофрукты, орехи и лекарства. Особенно в последние годы страны наращивают темп взаимодействия, не ограничиваясь лишь простой торговлей. Сегодня Иран интересует сфера высоких технологий. Партнеры готовы перенимать передовой белорусский опыт именно в этой области. Беларусь же заинтересована в иранских инвестициях.
Активность контактов по линии Минск - Тегеран наблюдается на всех уровнях. Сейчас прорабатывается визит в Минск первого вице-президента Ирана. А вот визит парламентской делегации - трехдневный. Гости встретятся со своими белорусскими коллегами - спикерами Палаты представителей и Совета Республики. А также посетят несколько промышленных предприятий нашей страны.
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