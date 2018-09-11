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Александр Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления

Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Гудрун Мослер-Тёрнстрём.

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Также и наша история сотрудничества на уровне регионов может быть полезной для европейского сообщества. В целом же работа на местном уровне - серьезный фундамент, на котором основано качество жизни многих людей. Именно поэтому развитию локальных связей в Беларуси уделяют так много внимания. По всей цепочке (от кадровой политики до развития малых населенных пунктов) жесткий контроль на всех уровнях вплоть до президентского. Также в эти дни в Минске пройдет круглый стол с представителями конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Участники рассчитывают не только обменяться опытом развития местного самоуправления, но также изучить белорусские наработки в этой сфере.

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Конгресс местных и региональных властей - это орган при Совете Европы и своеобразный голос европейской глубинки в Страсбурге. Именно там расположен секретариат, и именно в парламентской столице Европы дважды в год собирается сессия конгресса. В его составе 324 человека. Это представители 200 тысяч муниципалитетов 47 стран Совета Европы.

Кстати, уже 10 лет статус приглашенного наблюдателя при конгрессе имеет совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Его возглавляет Михаил Мясникович. Сегодня на встрече с Гудрун Мослер-Тёрнстрём председатель Совета Республики отметил, что Беларусь заинтересована в дальнейшей активизации сотрудничества с Европой.

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