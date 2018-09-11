Александр Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления

Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Гудрун Мослер-Тёрнстрём.

Также и наша история сотрудничества на уровне регионов может быть полезной для европейского сообщества. В целом же работа на местном уровне - серьезный фундамент, на котором основано качество жизни многих людей. Именно поэтому развитию локальных связей в Беларуси уделяют так много внимания. По всей цепочке (от кадровой политики до развития малых населенных пунктов) жесткий контроль на всех уровнях вплоть до президентского. Также в эти дни в Минске пройдет круглый стол с представителями конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Участники рассчитывают не только обменяться опытом развития местного самоуправления, но также изучить белорусские наработки в этой сфере.

Конгресс местных и региональных властей - это орган при Совете Европы и своеобразный голос европейской глубинки в Страсбурге. Именно там расположен секретариат, и именно в парламентской столице Европы дважды в год собирается сессия конгресса. В его составе 324 человека. Это представители 200 тысяч муниципалитетов 47 стран Совета Европы.