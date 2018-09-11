3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Александр Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления
Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Гудрун Мослер-Тёрнстрём.
Также и наша история сотрудничества на уровне регионов может быть полезной для европейского сообщества. В целом же работа на местном уровне - серьезный фундамент, на котором основано качество жизни многих людей. Именно поэтому развитию локальных связей в Беларуси уделяют так много внимания. По всей цепочке (от кадровой политики до развития малых населенных пунктов) жесткий контроль на всех уровнях вплоть до президентского. Также в эти дни в Минске пройдет круглый стол с представителями конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Участники рассчитывают не только обменяться опытом развития местного самоуправления, но также изучить белорусские наработки в этой сфере.
Конгресс местных и региональных властей - это орган при Совете Европы и своеобразный голос европейской глубинки в Страсбурге. Именно там расположен секретариат, и именно в парламентской столице Европы дважды в год собирается сессия конгресса. В его составе 324 человека. Это представители 200 тысяч муниципалитетов 47 стран Совета Европы.
Кстати, уже 10 лет статус приглашенного наблюдателя при конгрессе имеет совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Его возглавляет Михаил Мясникович. Сегодня на встрече с Гудрун Мослер-Тёрнстрём председатель Совета Республики отметил, что Беларусь заинтересована в дальнейшей активизации сотрудничества с Европой.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов