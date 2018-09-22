Александр Лукашенко: Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске.

Более чем 6-часовой диалог глав государств включил в себя самый широкий спектр вопросов. Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Президент комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров. Как заявил сегодня Александр Лукашенко, основой переговоров стало выполнение Россией и Беларусью договоренностей и соглашений, достигнутых ранее. В этом заключается фундаментальная и принципиальная позиция белорусской стороны. В частности, в Сочи договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи глубоко обсудили политическое взаимодействие, украинскую тематику и сотрудничество в рамках интеграций: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и Союзного государства. Лидеры непременно продолжат этот диалог и 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России.

Также в ходе сочинских переговоров был затронут и обширный блок финансовых вопросов. Речь шла о рефинансировании одного миллиарда долларов долга по линии двустороннего сотрудничества. Отторжения с российской стороны не было по этому вопросу. Стало известно, что Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Его сумма составляет 200 миллионов долларов. Седьмой транш - это уже дело активности прежде всего белорусского правительства, отметил Глава государства. Беларусь и Россия выработали и два варианта решения вопросов с перетаможкой и поставкой темных нефтепродуктов.

И как только что стало известно, два президента продолжили плотное общение и сегодня. Сразу после окончания совещания у Главы белорусского государства по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые обсуждались, приняли решение и по главному вопросу, который ранее на совещании озвучивал белорусский лидер. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет нашей страны средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компанией "Газпром".

По итогам совещания в Минске стало понятно, что в Сочи говорили о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижении процентной ставки. Это связано с нарушением российской стороной сроков по возведению АЭС.