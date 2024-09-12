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Александр Лукашенко: Белорусы знают, что значит бороться за свою культуру и веру

Александр Лукашенко: Белорусы знают, что значит бороться за свою культуру и веру

Белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Мне приходится часто встречаться с разными людьми. Но с советских времен я не привык делить их по национальностям. Для меня неважно, где кто родился. Я ценю в людях прежде всего порядочность, доброту, трудолюбие. Да и белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в белорусском обществе нет разговоров о титульной нации, белорусам чужд опыт деления по национальному признаку на граждан и неграждан, как у некоторых соседей.

"Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. А в дни лихолетья они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и сообща строили свое белорусское счастье. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле - нашей с вами", - сказал глава государства.

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