Александр Лукашенко: Белорусы знают, что значит бороться за свою культуру и веру

Белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Мне приходится часто встречаться с разными людьми. Но с советских времен я не привык делить их по национальностям. Для меня неважно, где кто родился. Я ценю в людях прежде всего порядочность, доброту, трудолюбие. Да и белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в белорусском обществе нет разговоров о титульной нации, белорусам чужд опыт деления по национальному признаку на граждан и неграждан, как у некоторых соседей.