Александр Лукашенко: "Без образования нет нации"

А вот главным эмоциональным моментом сегодняшнего дня стало общение Главы государства с талантливой молодежью. Такие встречи случаются регулярно, но каждый раз их формат выходит за рамки протокола. Конечно, и теперь студенты трех гродненских вузов готовились, волновались, выбирали волнующие темы и вопросы, переживали. Статус мероприятия обязывает! Но живое общение с Александром Лукашенко с первых минут победило скованность. Больше двух часов диалога подрастающей элиты страны с ее лидером оказались наполнены не только яркими моментами, которые тут же разлетелись по информационным лентам, но также мыслями и смыслами, не всегда присущими общению в студенческой аудитории. В них - интересы аудитории куда более широкой - каждого жителя Беларуси. Неслучайно Президент начал разговор со слов: "Без образования нет нации". Ведь качество знаний - национальный интерес. Что сегодня интересует будущую элиту страны?

О молодежи и не только - Андрей Кривошеев. Прямое общение с молодежью - практика в работе Президента регулярная, и это даже гораздо больше, чем просто традиция. Тут важна и обратная связь: кто, как не молодежь, расскажет, чем живет современный город, область и республика. Плюс именно в таком диалоге объемно видны инициативы молодых, есть ведь и такие, которым сложно пробиться через систему согласований, а тут прямой выход на Главу государства. Наконец, такой формат близок Президенту как педагогу по первому образованию, сейчас ведь модно говорить о высшей школе как об услуге. Лидер же возвращает первый и главный смысл - обсуждать неискаженный образ прошлого, настоящего и будущего с теми, кто уже сегодня и настоящее, и будущее Беларуси.

Высшая школа без молодежи и их энергии - просто стены. А потому свой диалог с Президентом студенты и преподаватели трех вузов: государственного, медицинского и аграрного начинают со своих ноу-хау. В холле второго этажа - лучшее, чем живет современный Университет 3.0, где образование неразрывно с наукой, исследованиями, внедрением и коммерческой жилкой. Плюс запрос времени - цифровизация. Например, образовательный сервис - полный курс с любого гаджета, но классическую школу даже он не отменяет.

Или вот еще проект - электронный путеводитель по Гродно. Он сейчас в особой цене: поток туристов без виз растет ежемесячно. Сервис, созданный студентами, настолько популярен, что аналог заказали соседи из Бреста. Портал пока на русском и английском, но скоро добавят и польский, и языки стран Балтии и наиболее частых гостей. Плюс электронное Гродно заговорит с пользователями как аудиогид.

Более сложные новации - в медицине и промышленности: молекулы-маркеры диагностируют и редкие болезни на ранней стадии, и нефтяные скважины. Заказы уже есть, будет и своя профессиональная база в рамках созданного технопарка. В этом и есть главный смысл Университета 3.0 - университета, который умеет зарабатывать и готовит студентов к реальной конкурентной экономике.

Производит университет и собственные цифровые лаборатории, например, по химии для средней школы, и свой телевизионный контент. Он, кстати, на уровне и по содержанию, и по графической упаковке. Президент шутит: может, подтяните мой президентский пул журналистов.

Благодаря практической науке и внедрению университет не только зарабатывает до половины бюджета, но и позволяет себе мечтать. Например, о новых общежитиях, учебных корпусах и культурно-спортивной базе. Вот она мечта, пока в виде макета, ее уже заложили, но просят поддержки. Президент прагматичен: сколько мечта стоит и какому из вузов в стране она нужнее.

Дальше - прямое и откровенное общение со студентами. Буквально с порога Президент предлагает взглянуть на образование шире, не только стены и учебники, а выбор каждого своей будущей профессии и выбор Беларуси в пользу своей, а не плохо скопированной чужой системы образования.

Тема актуальная особенно для приграничного Гродно: охота соседей на самые светлые головы и желание самих студентов попробовать себя за границей. Президент не скрывает, что для страны это потеря внушительных инвестиций в высшую школу, хотя масштабы не самые угрожающие. Но есть и обратная сторона: кем за границей будут наши ребята? Единицы пробьются, остальные - всю жизнь на вторых и третьих ролях.

И сами молодые, особенно кто пробовал реальную заграницу, говорят: не сахар, - и предлагают активнее продвигать свое образование.

Беларуси как экспортеру, возможно, не хватает не пиара, а лабораторий и общежитий. Отсюда решение - старту мечты Гродненского университета быть.

Спросили у Президента и про модный сетевой университет. Оказалось, новая мода - хорошо забытое старое межвузовское сотрудничество, просто советские связи порвали, а сейчас возрождают на базе новых технологий.

Куда острее проблема реальной связи вуза и производства. "Айтишников и инязовцев заберут без проблем, часто с первого курса, - говорит Екатерина Горгун, - а как состыковать пораньше бизнес, госсектор и иных студентов?". Реакция и поручение от Президента - мгновенные.

По ходу общения ректор рассказала, что вопросы Президенту собирали всем миром, так что отражают они мнения не только присутствующих, а всего студенчества. И эта практика работает. Например, именно так после встречи с творческой молодежью выросла и заработала реальная программа своих музыкальных инструментов. В нынешней акции, конечно, лидировал решенный уже вопрос общежития, но на втором месте неожиданный даже для опытного лидера.

А вообще Президент - человек не "сувенирный", хотя ради престижа доводилось создавать элитный шоколад и возрождать наши крепкие "Зубровку" и "Беловежскую". Впрочем, нашими главными брендами являются скорее образованность, ухоженность и равномерное развитие страны, а вовсе не крепленые подарки. Ровно так же и с высшим образованием: без профессионализма это только красивая упаковка современного человека.

Еще вопрос - нужны ли особые условия при поступлении на аграрные специальности, как на педагогическом профиле. Президент парирует: скорее, нужны для военных, и вообще как это мужчина сформируется без стального стержня. Отсюда призыв подумать, как совместить гражданское образование и умение защищать родину и близких.

Спросили у Президента и напрямую о льготах на проезд для студентов. Ответом стало поручение разобраться, как работает адресная помощь, что отдана в ведение ректору, профсоюзам и самой молодежи. Есть ведь те, кто на учебу приезжает на личном или родительском авто, а есть те, кому на одежду не хватает.

Не обошлось, конечно, и без личных вопросов. Например, как Президент оценивает развитие Гродно, ведь каждый уголок объездил лично и по многу раз. Прекрасный город, и старая, и новая его часть, уверен Президент, разве что в модерне не хватает зелени. Экология жизни - это ведь важный плюс к ее качеству.

Спросили и про настоящую дружбу в политике - возможна ли она, особенно в нынешнее лихое время. У президентов почти не остается личного: за плечами миллионы граждан и их интересы, поэтому и слишком личные отношения лидеров - вещь опасная.

Президента в университете слушали в нескольких аудиториях, даже самый большой зал не смог вместить всех желающих. Особенно чутко прислушались к опыту, когда еще услышишь секреты жизненного и карьерного успеха от первого лица в государстве.

На прощание лидеру подарили красочный альбом с достопримечательностями Гродненской земли, а в ответ неожиданно Александра Радкович получила президентскую ручку - теперь хоть документы визируй. Маленький жест, но подчеркивает особую искренность общения. Кстати, и студенты, и ректор эту доверительность и прямоту оценили по достоинству. Она уже для университета стала исторической.