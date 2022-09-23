О защите родной земли, преимуществах для Беларуси от членства в ШОС, отношениях с Китаем и предстоящих переговорах с Путиным. Об этом и не только глава государства в Хатыни говорил с журналистами, которые традиционно не упустили возможность задать острые вопросы. Так, о мобилизации. Президент констатировал, что оппоненты пытаются за что-то уцепиться и развивают тезис, мол, и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией. Своим ответом Александр Лукашенко четко расставил акценты.

Лукашенко: Не будет никакой мобилизации, это вранье!

"Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать, нам это не надо. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать: "Ну, у нас пойдет мобилизация", – они же за это не отвечают. Им надо создать ситуацию. Они всячески пытаются меня или вместе нас поймать на чем-то и создать ситуацию. А вдруг... Им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что", - сказал Александр Лукашенко.

В основе информационной политики должны быть правда и факты, без вранья, подчеркнул Президент. В современных гибридных войнах в ход идут технологии. И сейчас развязана настоящая информационная война против целых народов ведутся информационно-психологические операции. И в этой ситуации ни в коем случае нельзя ждать, нужно отвечать, убежден белорусский лидер. В ход должны пойти модернизация и новые каналы связи и информирования общества.

Лукашенко об информационной политике: Надо вставать и защищать свой дом

"Против нас развернута война, идет по линии информационно-психологических операций. У них все это основано на фейках. Возьмите Бучу – яркий пример информационно-психологических операций. Имело воздействие? Колоссальное. На экране не должно быть открытого вранья. Да, вы можете как-то показать, как вы делаете – художественно, не художественно. Но в основе должна лежать правда. Изначально должна быть правда, потому что если фейк, это все равно через некоторое время станет достоянием. Те, кто свозит, пусть меня простят, трупы погибших, а потом снимают на телефон, на камеру. Ведь рано или поздно они заговорят. Они же расскажут, как это было. Ну, им наплевать на это, - сказал Президент. - Но нам не наплевать. Нам нельзя так поступать, поэтому в основе должны быть факты. Конкретные факты на стол, а вы уже подавайте, интерпретируйте, как вы сочтете нужным. В этом должна быть разница операций от нашей стороны с теми операциями фейковыми, которые они проводят".

Президент о Шанхайской организации сотрудничества

Еще одна тема - членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. Рассчитываем стать ее полноправным членом уже через год. Президент уверен, если раньше ШОС была региональной организацией, то теперь превращается в глобальную структуру. Присоединиться к ней уже хотят страны из других регионов, и это достаточно богатые государства.

"Что нам надо усиливать в ШОС, так это оперативность. Если уж пошли, надо идти. А момент сейчас такой, что надо быстро это делать, - сказал Президент. - Суть моего заявления была, что надо дать шанс прогрессивному человечеству. Видят, что мы можем ШОС дать альтернативу. Некоторые из ваших братьев уже пописывают, что это чуть ли не альтернатива ООН. Может быть, рановато. Но видите, уже люди и об этом думают. Надо встраивать Беларусь в это систему мировых международных отношений".

Александр Лукашенко раскрыл часть повестки предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, а также детали договоренностей в Самарканде с Си Цзиньпином. Выразил свою позицию о помиловании, возможности возвращения беглых, а также демократии Запада.



