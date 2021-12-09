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Александр Лукашенко дает интервью корреспонденту турецкой телерадиокомпании TRT

Александр Лукашенко дает интервью корреспонденту турецкой телерадиокомпании TRT

Серия интервью Первого зарубежным СМИ продолжается. Президент отвечает на вопросы корреспондента турецкой телерадиокомпании TRT. Ниса Эфендиоглу входит в пул личной прессы президента Турции.

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