Александр Лукашенко дает интервью журналистам Беларуси и зарубежья

Откровенно о главном! Президент в эти минуты дает большое интервью журналистам Беларуси и зарубежья. Во Дворец Независимости приехали политические обозреватели ведущих СМИ России, Украины, Казахстана, Молдовы, а также нашей страны.



Такие встречи - важный канал общения с многомиллионной аудиторией. Это возможность от первого лица пояснить суть самых важных событий белорусской повестки для наших зарубежных партнеров. Нынешний год стал серьезным испытанием для многих стран мира. Непростое время переживает и Беларусь. Наша политика остается в топах информагентств. Президент открыто о том, что происходит внутри страны, кто стоит за беспорядками, происходящими в последние месяцы, и зачем внешним силам раздрай в белорусском обществе. Темы диалога - самые разные. Они касаются политики, развития Беларуси, перспектив отношений с соседями и другими партнерами. Закрытых тем в общении нет.



