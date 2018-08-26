Эксклюзив из Сочи и абсолютная откровенность белорусского Президента в "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1"

Встреча лидеров Беларуси и России в Сочи прошла в абсолютно дружеской, искренней и доверительной обстановке. Все домыслы о недосказанности, неопределенности и формальности диалога президентов не более чем домыслы.

Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу подробно рассказал один из двух участников диалога тет-а-тет на высшем уровне Александр Лукашенко. Как подчеркнул Президент, главным результатом переговоров в резиденции Бочаров Ручей стала договоренность в ближайшее время провести встречу в широком формате, с участием премьер-министров и членов правительств двух стран, на которой будут сняты все (увы, не новые для двусторонних отношений) трения в экономике и торговле. Важно, что инициатором такого широкого и подробного формата выступил Президент России Владимир Путин.

Что еще обсуждалось в Сочи в закрытом для прессы формате? Президенты подробно обсудили международную повестку - от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел. Как отметил Президент, для Беларуси крайне важна и чувствительна позиция России в мире. Она напрямую влияет на нашу экономику. Вопреки расхожему мнению в прессе, лидеры не касались тем газа и кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Решения по ним уже приняты и должны исполняться. При этом Александр Лукашенко озвучил такие узкие места в союзной повестке, как блокирование поставок белорусского продовольствия, дискриминация совместных предприятий в вопросе уплаты утилизационного сбора, квотирование, а, по сути, вытеснение отечественных автоперевозчиков. Плюс вопрос реальной стоимости строительства Белорусской АЭС и председательства в ОДКБ, нынешний глава Юрий Хачатуров под следствием в Армении.

Ответил Александр Лукашенко и на горячую тему последних дней - назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича. Его кандидатура была согласована лидерами заранее, и наш Президент назвал дипломата весомой и масштабной фигурой, которая должна содействовать развитию двусторонних отношений.