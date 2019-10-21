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Александр Лукашенко дал интервью информагентству "Хабар" - крупнейшему в Казахстане
Диалог Минска и Нур-Султана, будущее евразийской интеграции и предстоящий визит Александра Лукашенко в Казахстан. Это темы интервью Президента Беларуси крупнейшему казахстанскому информагентству "Хабар". Для беседы в Минск приехал председатель правления холдинга Ерлан Бекхожин. Опытный журналист, который в разные годы работал автором, комментатором и ведущим на радио и телевидении. В ожидании визита и предстоящих переговоров лидеров большое внимание уделили теме развития двусторонних отношений Беларуси и Казахстана.
"Хабар" - крупнейшее информагентство Казахстана, состоит из 4 каналов. Их телеаудитория - вся страна. У агентства развитая корреспондентская сеть в регионах страны и за рубежом. Полная версия интервью с Александром Лукашенко выйдет перед визитом в Казахстан в среду на телеканалах "Хабар" и "Хабар 24". В этот же день телеверсию на "Беларусь 1" увидят и наши зрители.
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