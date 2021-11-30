Александр Лукашенко дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"

Беседа продолжалась два с половиной часа и затронула самые важные темы союзной, международной и внутрибелорусской повестки.



Президент дал оценку двусторонним отношениям Беларуси и России, рассказал об интеграции в рамках Союзного государства. Также в центре внимания были миграционный кризис на границе с Евросоюзом, конституционная реформа в нашей стране, другие вопросы.

После беседы Дмитрий Киселев признался, что это был захватывающе интересный разговор. Интервьюер отметил искренность Президента. Ему импонировало и то, что тематика вопросов заранее не согласовывалась, а время интервью ничем не ограничивалось. Дмитрий Киселев поделился и другими впечатлениями от общения с белорусским лидером, отметив, что это его первое интервью с Александром Лукашенко.

