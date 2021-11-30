ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Александр Лукашенко дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"

30 ноября Президент Беларусидал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня". Александр Лукашенко ответил на вопросы известного российского журналиста и телеведущего, главы информагентства Дмитрия Киселева.

Беседа продолжалась два с половиной часа и затронула самые важные темы союзной, международной и внутрибелорусской повестки.

Президент дал оценку двусторонним отношениям Беларуси и России, рассказал об интеграции в рамках Союзного государства. Также в центре внимания были миграционный кризис на границе с Евросоюзом, конституционная реформа в нашей стране, другие вопросы.
После беседы Дмитрий Киселев признался, что это был захватывающе интересный разговор. Интервьюер отметил искренность Президента. Ему импонировало и то, что тематика вопросов заранее не согласовывалась, а время интервью ничем не ограничивалось. Дмитрий Киселев поделился и другими впечатлениями от общения с белорусским лидером, отметив, что это его первое интервью с Александром Лукашенко.


Д. Киселев: Меня поразила готовность Президента до последнего отстаивать интересы Беларуси


Дмитрий Киселев хорошо известен не только российской, но и белоруской публике. Уже 9 лет он возглавляет международное информагентство "Россия сегодня". Оно в числе лидеров по цитируемости среди российских СМИ.

Холдинг объединяет информационные порталы


Холдинг объединяет радиовещание, новостные ленты, информационные порталы. Агентство круглосуточно выпускает около 5 тысяч оригинальных материалов в форматах новостных лент, радиопрограмм, статей на информационных ресурсах. Это обеспечивает большой охват аудитории на 30 языках мира.
Дмитрий Киселев заверил, что интервью с нашим Президентом выйдет едва ли не на всех ресурсах российского медиахолдинга.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все