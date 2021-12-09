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Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT
Президент Беларуси дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Беседа состоялась во Дворце Независимости. В качестве интервьюера выступает Ниса Эфендиоглу - телеведущая из Турции, входит в пул личной прессы Эрдогана. TRT - это обширная сеть теле- и радиоканалов, которые освещают самую разную тематику в стране и мире. И это 14 телевизионных каналов, в том числе три международных. Зона вещания - Европа, Ближний Восток, Африка, Азия и Австралия. Новости выходят на 41-м языке на интернет-сайте компании. Белорусский президент не избегает общения с прессой, наоборот, регулярно встречается с представителями крупнейших СМИ страны и мира. Какие б сложные и, казалось, непопулярные темы, ни затрагивались в разговоре, Александр Лукашенко всегда отвечает максимально четко, обозначает все акценты. Все подробности - в наших следующих выпусках.
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