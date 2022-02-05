Александр Лукашенко дал интервью Владимиру Соловьеву

Откровенно, остро и неожиданно. Таким получилось интервью Александра Лукашенко известному российскому журналисту Владимиру Соловьеву. О разном - от нюансов внутренней повестки до большой геополитики - говорили без малого 2 часа. Интервьюер назовет этот разговор "огненным" без преувеличений. Отношения с соседями и друзьями, многовекторность и будущее Союзного государства, горячий 2020 и Окрестина -это лишь часть затронутых тем.



Прямая и честная беседа (а это в духе Александра Лукашенко) мало походила на интервью привычного формата "вопрос-ответ". Разговор получился во многом философским, с глубинным подтекстом. С оглядкой не только на прошлое, но и взглядом в будущее.

