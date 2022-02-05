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Александр Лукашенко дал интервью Владимиру Соловьеву
Откровенно, остро и неожиданно. Таким получилось интервью Александра Лукашенко известному российскому журналисту Владимиру Соловьеву. О разном - от нюансов внутренней повестки до большой геополитики - говорили без малого 2 часа. Интервьюер назовет этот разговор "огненным" без преувеличений. Отношения с соседями и друзьями, многовекторность и будущее Союзного государства, горячий 2020 и Окрестина -это лишь часть затронутых тем.
Прямая и честная беседа (а это в духе Александра Лукашенко) мало походила на интервью привычного формата "вопрос-ответ". Разговор получился во многом философским, с глубинным подтекстом. С оглядкой не только на прошлое, но и взглядом в будущее.
Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву
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Такого еще не было. Так Владимир Соловьев подытожит впечатления о беседе с белорусским лидером. И отметит, что многое зритель услышит впервые. Белорусского Президента журналист назовет открытым и мудрым руководителем. И в то же время жестким, если речь идет об убеждениях Лукашенко. В нашем эфирепока лишь несколько фрагментов интервью. Телеверсию беседы покажем в понедельник. Это нужно видеть, к просмотру призывает и наш коллега-журналист.
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